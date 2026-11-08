به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و استقلال خوزستان روز گذشته (شنبه ۱۶ آبان) در چارچوب هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.

یکی از اتفاقات مهم این مسابقه در دقایق پایانی رقم خورد جایی که یاسر آسانی، وینگر استقلال، ابتدا به دلیل اعتراض به کمک‌داور از سوی داور مسابقه کارت زرد دریافت کرد اما پس از ادامه رفتار اعتراضی و گزارش کمک‌داور به داور، کارت زرد دوم را نیز دریافت کرد تا از زمین بازی اخراج شود.

پس از این اتفاق مسئولان حقوقی باشگاه استقلال جمع‌آوری مدارک و مستندات لازم را برای دفاع از این بازیکن در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آغاز کردند تا مانع از تشدید محرومیت او شوند.

با توجه به نقش تأثیرگذار آسانی در ترکیب استقلال کادر فنی این تیم امیدوار است محرومیت او به همان یک جلسه ناشی از دریافت کارت قرمز محدود شود و این بازیکن با محرومیت بیشتری مواجه نشود. حالا باید دید کمیته انضباطی پس از بررسی گزارش داور و مستندات ارائه‌شده از سوی باشگاه استقلال، چه تصمیمی درباره این بازیکن اتخاذ خواهد کرد.