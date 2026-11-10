به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده صبح سه‌شنبه در سومین کنگره بین‌المللی سالمندی که در دانشگاه تبریز برگزار شد، با اشاره به افزایش جمعیت سالمندان در کشور اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود سهم جمعیت سالمندی ایران از ۱۳ درصد فعلی به ۲۵ درصد برسد و کشور با توجه به شرایط موجود، زودتر از برآوردهای معمول وارد این مرحله جمعیتی شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی، افزایش امید به زندگی و طول عمر را از دستاوردهای مثبت توسعه دانش دانست و افزود: افزایش طول عمر به خودی خود ارزشمند است، اما اگر متناسب با این تحول جمعیتی، نظام اجتماعی کارآمدی طراحی نشود، جامعه با هزینه‌ها و چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.

وی با طرح این پرسش که آیا شهرها از نظر فرهنگی و اجتماعی برای مواجهه با افزایش جمعیت سالمندان آمادگی دارند، گفت: به نظر می‌رسد ساختار فعلی شهرها و محیط اجتماعی کشور هنوز آمادگی لازم را برای پاسخ‌گویی به نیازهای این قشر و فراهم کردن زمینه نشاط و مشارکت آنان ندارد.

محمدزاده تأکید کرد: نحوه مواجهه با سالمندی جمعیت باید در نظام حکمرانی کشور و استان مورد توجه جدی قرار گیرد؛ چراکه غفلت از فرصت‌های این تحول اجتماعی می‌تواند آن را به تهدیدی جدی تبدیل کند و ضرورت دارد سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های عمیق‌تری در این زمینه انجام شود.