حجت‌الاسلام محمد سمعیی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ابعاد معنوی و رفتاری زندگی مطهر حضرت صدیقه طاهره (س) اظهار کرد: در بررسی سیره آن حضرت، رعایت حجاب و حفظ شخصیت زن در برابر بیگانگان یکی از اولویت‌های بنیادین ایشان شناخته می‌شود؛ موضوعی که امروزه با نگاهی به نقش بی‌بدیل زنان در حماسه‌هایی اخیر، بازخوانی می‌شود.

امام جماعت کوی امام بندر کیاشهر از جایگاه والای حضرت زهرا (سلام الله علیها) در عالم هستی گفت و افزود: همواره به روایت پیامبر اکرم (ص) استناد می‌شود که «لولاک لما خلقت الافلاک»؛ این حقیقت نشان می‌دهد که تمام هستی در پرتو وجود ایشان معنا می‌یابد و با دقت در سبک زندگی ایشان می‌توان دریافت که اولویت‌های رفتاری حضرت زهرا (س) بر پایه حفظ کرامت و وقار انسانی استوار بوده است.

وی با بیان اینکه یکی از برجسته ترین اولویت‌های زندگی حضرت صدیقه طاهره (س)،رعایت و حفظ حجاب بوده است، گفت:این مسئله صرف یک پوشش ظاهری، ابزاری برای صیانت از شخصیت زن در برابر نگاه‌های ناپاک است و ایشان همواره نشان دادند که حتی در حضور افرادی که توانایی دیدن ندارند، رعایت حجاب یک ضرورت اخلاقی و عبادی است.

آموزه‌های بی زمان از درگاه معصوم

حجت‌الاسلام سمعیی با اشاره به روایت مشهوری در ستایش صیانت از حیا تصریح کرد: روایت مشهوری در این زمینه وجود دارد که نشان می‌دهد حتی در حضور فردی نابینا، حضرت زهرا (س) برای حفظ پوشش خود چادر بر تن کردند و پاسخ ایشان به این پرسش که «چرا در حضور فرد نابینا حجاب می‌پوشید؟»، «اینکه او نمی بیند من که می بینم »نشان‌دهنده این حقیقت است که حجاب، مسئله حفظ شخصیت زن در برابر بیگانگان و حفظ کرامت وجودی اوست.

وی با بیان اینکه در کنار نگاه به سیره معصومین (ع)، نمی‌توان از نقش بی‌بدیل زنان در حضور تقریبی دویست و شصت شب حضور ، چشم‌پوشی کرد، اظهار کرد: حضور فعالانه و مخلصانه زنان در عرصه‌های مختلف، تصویری متفاوت از تاریخ را رقم زده است که گویای پیوند عمیق میان ایمان و عمل است.

امام جماعت کوی امام بندرکیاشهر با اشاره به پشتوانه زنان در جبهه حق گفت: تجربه نشان داده است که حضور پرشور و حیا آرمان زنان، در واقع بزرگ‌ترین پشتوانه مردان در میدان‌های جهادی و دفاعی است و این همگامی میان مردان و زنان، نیرو و توان را برای ایستادگی در برابر چالش‌ها فراهم می‌آورد و باعث شکوه بیشتر جبهه حق در برابر دشمنان می‌شود.

وی با تکیه بر نقش‌آفرینی زنان و اقتدار مردان، افزود:امید می‌رود که به زودی شاهد پیروزی کامل جبهه حق بر جبهه کفر باشیم و از درگاه خداوند متعال خواستاریم که عاقبت همه ما را به خیر، سعادت و در مسیر حق، به شهادت ختم نماید و دعای خیر ایشان را در حق تمامی مؤمنان مستجاب گرداند.