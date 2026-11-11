به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، در بدو ورود به فرودگاه بندرعباس درباره اهداف سفر خود به هرمزگان گفت: به دستور رئیس‌جمهور، نخست برای همدردی با مردم میناب به این استان سفر کرده‌ایم و در ادامه، مصوبات سفر سال گذشته رئیس‌جمهور را با همکاری استاندار پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: در این سفر بررسی می‌شود که چه میزان از مصوبات سفر سال گذشته اجرایی شده است و برای رفع مشکلات، اقدامات لازم انجام خواهد شد.



قائم‌پناه به همراه هیئتی و جمعی از خبرنگاران، برای سفری دو روزه وارد استان هرمزگان شد.