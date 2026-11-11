به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه شامگاه چهارشنبه در جلسه بررسی تأمین مالی طرح «خانه امید» ویژه محرومان در اداره‌کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان، بیان کرد: استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و خیران به‌منظور تأمین منابع مالی احداث ۸۶۳ واحد مسکونی در قالب طرح «خانه امید» ویژه اقشار کم‌درآمد در دستور کار است.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های ساخت مسکن و محدودیت توان مالی مشمولان اظهار کرد: برای پیشبرد پروژه‌ها از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، فعالان بخش خصوصی و خیران و نیکوکاران استفاده خواهد شد.

معاون اقتصادی استاندار سمنان با قدردانی از اقدامات انجام‌شده برای تأمین زمین، منابع مالی و تسهیلات بانکی مورد نیاز این طرح افزود: خانه امید با هدف تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی اجرا می‌شود.

دهرویه اطلاع‌رسانی گسترده درباره این طرح را در جلب مشارکت خیران و نیکوکاران موثر دانست و اضافه کرد: ضرورت همراهی ظرفیت‌های مردمی برای تأمین مالی و تکمیل واحدهای مسکونی مورد تأکید است.