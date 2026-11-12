محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گلایه شهروندان درباره شکستگی شبکه آبرسانی اظهار کرد: پس از اتمام عملیات پیمانکاری در سطح شهر، چندین مورد شکستگی در شبکه آب رخ داد که با پیگیری‌های انجام‌شده و حضور به‌موقع همکاران، محل شکستگی شناسایی و رفع شد.

وی با اشاره به تأثیر بارندگی‌های اخیر بر شبکه آبرسانی افزود: بارندگی‌ها باعث بروز برخی مشکلات در شبکه شد، اما تیم‌های آبفا به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش بودند و توانستند در کوتاه‌ترین زمان، افت فشار و قطعی آب را برطرف کنند.

این مسئول تصریح کرد: شبکه آبرسانی شهر ایلام حدود ۶۰۰ کیلومتر طول دارد و نگهداری، بازسازی و ترمیم آن زمان‌بر و هزینه‌بر است؛ با این حال، تمام توان مجموعه برای پایداری شبکه و تأمین آب پایدار برای شهروندان به کار گرفته شده است.

محمدی درباره مشکل سرقت درپوش منهول‌های فاضلاب نیز خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی افراد اقدام به سرقت درپوش‌های فاضلاب می‌کنند که این موضوع علاوه بر ایجاد خطر برای شهروندان، باعث مزاحمت و مشکلات بهداشتی می‌شود و برای جلوگیری از این مشکل، درپوش‌های جدید به‌صورت قفل‌دار و لولایی نصب شده است.

وی در پایان از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه شکستگی، نشتی یا مشکل در شبکه آب و فاضلاب، موضوع را سریعاً به سامانه ۱۲۲ اطلاع دهند تا همکاران ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع آن اقدام کنند.