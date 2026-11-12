فرشاد یاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گلایه برخی خانوارهای عشایری درباره قطع سهمیه آرد اظهار کرد: این قطعی به دلیل به‌روزرسانی سامانه هوشمند وزارت کشور رخ داده و موقتی است.

وی افزود: سامانه هوشمند وزارت کشور برای مدیریت توزیع آرد عشایر طراحی شده و هدف آن، شناسایی خانوارهای واقعی و جلوگیری از هدر رفت آرد است.

یاسمی تصریح کرد: در این سامانه، هر خانوار عشایری سهمیه مشخصی دارد و زمانی که خانوار از نان نانوایی استفاده می‌کند، سهمیه آرد خام آن به‌طور خودکار کاهش می‌یابد که همین موضوع برای برخی خانوارها ایجاد سوءتفاهم کرده است.

مدیرکل امور عشایری ایلام خاطرنشان کرد: در حال حاضر سامانه در حال به‌روزرسانی است و به همین دلیل برخی خانوارها برای مدتی با مشکل دریافت آرد روبه‌رو شده‌اند؛ اما با شارژ مجدد سامانه، سهمیه آرد همه خانوارهای واجد شرایط برقرار می‌شود

وی در پایان با بیان اینکه سازمان امور عشایری نیز پیگیر رفع این مشکل است، تأکید کرد: خانوارهای عشایری می‌توانند در این فاصله از نان نانوایی استفاده کنند و پس از شارژ سامانه، آرد خام سهمیه خود را دریافت کنند.