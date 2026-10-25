به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد میرزایی فرمانده پایگاه دریابانی قشم در تشریح این خبر اظهار کرد: مرزبانان این پایگاه طی عملیات حین گشت زنی در حوزه استحفاظی به یک فروند شناور تندرو حامل احشام قاچاق برخورد و دستور ایست دادند.

وی افزود: قاچاقچیان بدون توجه به هشدار مرزبانان با انجام مانورهای خطرناک به قصد فرار جهت سبک سازی شناور اقدام به ریختن احشام در دریا کرده و از محل متواری شدند.

سرهنگ میرزایی تصریح کرد: مرزبانان با مشاهده این صحنه برای جلوگیری از هدر رفتن احشام شروع به جمع آوری آن‌ها کردند.

فرمانده پایگاه دریابانی قشم در خاتمه ضمن اشاره به اینکه دستگیری متهمان در دستور کار قرار دارد خاطرنشان کرد: تعداد ۸۱ رأس احشام قاچاق از نوع گوسفند دراین عملیات کشف شد.

وی تاکید کرد: کارشناسان ارزش احشام قاچاق کشف شده را ۵۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.