به گزارش خبرنگار مهر، ایرج ذاکری ظهر پنجشنبه با اعلام این خبر، اظهار کرد: پیش‌بینی‌ می‌شود امسال از سطح حدود ۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان رودان ۱۰۰ هزار تن محصول بادمجان برداشت شود.

وی افزود: برداشت این محصول عمدتاً در بخش مرکزی شهرستان رودان در حال انجام است.

مدیر جهاد کشاورزی رودان با اشاره به ارقام کشت شده بادمجان در این شهرستان، بیان کرد: کلش، رودون، ارمغان پارس، آرلن، کیارا و شانتال از جمله ارقام مورد کشت در مزارع رودان هستند.

ذاکری با اشاره به ظرفیت تولید و عرضه این محصول در بازارهای داخلی و خارجی، گفت: بادمجان تولیدی رودان علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی به استان‌های تهران، فارس و اصفهان ارسال می‌شود و بخشی از آن نیز به کشورهای همسایه صادر می‌شود.