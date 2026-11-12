به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قلندر شریف ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح و بهره برداری از پروژه های عمرانی و خدماتی منطقه مهرگان مشهد با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ همت پروژه عمرانی در شرایط دشوار و حتی دوران جنگ در مشهد آغاز یا افتتاح شده است، اظهار کرد: عدالت و کرامت در دوره ششم مدیریت شهری صرفاً شعار نبوده است.

شهردار مشهد بیان کرد: امروز اگر نگوییم در تاریخ بی‌نظیر است، ملت ایران در یکی از استثنایی‌ترین مقاطع تاریخ بشریت قرار گرفته است؛ مقطعی که تمام استکبار جهانی و جریان کفر با همه توان خود در مقابل ایران اسلامی و ملت ایران وارد میدان شده‌اند تا این ملت و کشور را به شکست بکشانند.



وی ادامه داد: از تهدیدهای نظامی و جنگ‌های تحمیلیگرفته تا جنگ رسانه‌ای و شناختی تمام‌عیار، محاصره اقتصادی، محاصره نظامی، هوایی، زمینی و دریایی و حتی تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای، دشمن هر اقدامی را که در توان داشته انجام داده است. ترورها و اقدامات تروریستی و جنایت‌هایی که در تاریخ کم‌نظیر هستند نیز بخشی از همین اقدامات است.

قلندر شریف با بیان اینکه هدف اصلی این اقدامات تجزیه ایران اسلامی، نابودی قدرت کشور و ایجاد سلطه کامل رژیم صهیونیستی بر منطقه است، خاطرنشان کرد: در مقابل این هجمه‌ها، ملت ایران محکم و استوار در کنار نیروهای مسلح شجاع، آگاه، فکور، عاقل و با درایت و همچنین خادمان ملت در دستگاه‌های اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری ایستاده است.

شهردار مشهد با اشاره به نقش رهبری در هدایت کشور افزود: با رهبری آگاهانه ولی‌فقیه زمان، حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مدظله العالی، ملت ایران مسیر مقاومت و ایستادگی را ادامه می‌دهد. بدون اغراق، دشمن تمام توان خود را برای شکست این ملت به کار گرفته، اما اراده خداوند بر پیروزی ملت ایران است و امیدواریم وعده صادق الهی درباره پیروزی این ملت محقق شود.

وی با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه‌های مختلف اظهار کرد: ملتی که شب‌های متوالی در میدان‌ها و خیابان‌ها حضور دارد و با وحدت و انسجام از کشور و نظام خود دفاع می‌کند، نشان داده است که در کنار رهبری و نیروهای مسلح، پشتیبان میدان‌های مختلف از جمله میدان رزم و دیپلماسی است. این حضور و آگاهی مردم، سرمایه بزرگی برای کشور محسوب می‌شود.

قلندرشریف ادامه داد: تحلیلگران در سراسر دنیا، به‌ویژه در کشورهای غربی و آمریکا، باید این واقعیت را در نظر بگیرند که تا امروز پیروز قطعی این نبرد همه‌جانبه، ایران اسلامی بوده است. از این پس نیز هر اقدامی که دشمن انجام دهد، جز افزایش هزینه‌های خود و آشکارتر شدن شکست و بی‌آبرویی‌اش نتیجه دیگری نخواهد داشت.

شهردار مشهد مقدس با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی ایران گفت: ایران کشوری با هزاران سال تمدن، تاریخ و فرهنگ است و ملت آن با تکیه بر همین پشتوانه تمدنی و هویت تاریخی، در برابر فشارها ایستادگی می‌کند. دشمنی که با غرور، تکبر و محاسبات اشتباه وارد این تقابل شد، نه‌تنها به اهداف خود نرسید، بلکه در حوزه‌های نظامی، دیپلماسی، سیاسی و اجتماعی نیز با چالش‌ها و ناکامی‌های جدی مواجه شد.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌های مطرح‌شده درباره آینده رژیم صهیونیستی و خروج آمریکا از منطقه تأکید کرد: بسیاری از پیش‌بینی‌هایی که درباره آینده تحولات منطقه مطرح شده، در مسیر تحقق قرار دارد و این نشان می‌دهد که قدرت ملت ایران و ایستادگی آن، معادلات دشمن را تغییر داده است.

قلندرشریف افزود: امروز ایران اسلامی به یک قدرت تأثیرگذار در جهان و به‌ویژه غرب آسیا تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که هیچ تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مهمی در منطقه بدون در نظر گرفتن اراده ایران و ایرانی نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد. این اقتدار حاصل اتحاد و انسجام مردم، ولایت‌مداری، تبعیت از رهبری، دیپلماسی قوی و خدمت بی‌منت دستگاه‌های اجرایی است.

‏خدمت‌رسانی به مردم، وظیفه‌ای مضاعف در شرایط حساس کشور

شهردار مشهد مقدس با تأکید بر ضرورت افزایش تلاش مسئولان برای خدمت‌رسانی به مردم بیان کرد: اقتدار امروز کشور حاصل همت ملتی است که با برکت خون شهدا پای پرچم و نظام جمهوری اسلامی ایستاده‌اند. در چنین شرایطی، مسئولان باید بیش از گذشته برای مردم کار کنند. تأکید امام شهید ما نیز همواره این بود که مسئولان باید با تمام توان برای مردم خدمت کنند.

وی با اشاره به عملکرد دوره ششم مدیریت شهری مشهد اظهار کرد: در این دوره در همه حوزه‌های مورد نیاز شهر ورود کرده‌ایم. البته این ادعای من یا سایر مسئولان نیست؛ بلکه عملکرد مدیریت شهری باید توسط افرادی که به‌صورت بی‌طرفانه ارزیابی و راستی‌آزمایی می‌کنند، بررسی شود تا مشخص شود در دوره ششم چه خدمات و اقداماتی در مشهد انجام شده است.

قلندرشریف افزود: با همت و اندیشه اعضای شورای اسلامی شهر و اراده و تلاش مجموعه مدیریت شهری، پروژه‌های بزرگی اجرا شده که حتی در ابتدای این دوره نیز اتمام برخی از آن‌ها دور از تصور به نظر می‌رسید. امروز بخش مهمی از این پروژه‌ها به نتیجه رسیده و تعدادی نیز در آستانه افتتاح و بهره‌برداری قرار دارند.