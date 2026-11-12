به گزارش خبرنگار مهر، عباس هاشمی عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به استقبال شهروندان از طرح «من شهرسازم» اظهار کرد: پیشنهادهای ثبت‌شده در این طرح در شش محور اصلی ترافیکی، خدماتی، شهرسازی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی و ورزشی دسته‌بندی شده‌اند که هر یک بخشی از نیازها، مسائل و مطالبات ساکنان محلات را منعکس می‌کنند.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در فرآیند مدیریت شهری افزود: تبدیل مطالبات مردمی به اولویت‌های اجرایی و بررسی پیشنهادهای شهروندان از منظر برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی شهری، ظرفیت مناسبی برای شناسایی مسائل اولویت‌دار و ارتقای کیفیت خدمات در سطح منطقه فراهم می‌کند.

هاشمی، توزیع متوازن امکانات و هدایت منابع شهری به سمت نیازهای واقعی محلات را از دیگر نتایج بهره‌گیری از پیشنهادهای مردمی دانست و بر اهمیت بررسی کارشناسی این مطالبات در فرآیند تصمیم‌گیری‌های مدیریت شهری تأکید کرد.

بر اساس پیشنهادهای ثبت‌شده در این طرح، بهسازی و ایمن‌سازی معابر محله‌ای با هدف افزایش ایمنی و تسهیل تردد شهروندان، ارتقای پاکیزگی محیط شهری و بهبود مدیریت پسماند از جمله موضوعات مورد توجه مردم بوده است.

همچنین تکمیل، بهسازی و تجهیز پارک‌ها، فرهنگسراها و مجموعه‌های ورزشی از دیگر محورهای مطرح‌شده در پیشنهادهای شهروندان منطقه ۲ تبریز است که در کنار سایر مطالبات محله‌ای، نیازمند بررسی و اولویت‌بندی در برنامه‌ریزی‌های شهری است.