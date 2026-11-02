به گزارش خبرنگار مهر، عباس هاشمی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به روند احداث پارک نور در شهرک یاغچیان اظهار کرد: این پارک در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع و در فضای خالی و بلااستفاده خیابان نور این شهرک احداث می‌شود.

وی با بیان اینکه احداث دیوار سنگی پیرامون پارک به پایان رسیده است، افزود: سایر مراحل اجرایی این مجموعه از جمله کف‌سازی، ایجاد پیاده‌رو و تأمین امکانات رفاهی با نظارت شهرداری ناحیه ۳ منطقه ۲ در حال اجراست.

شهردار منطقه ۲ تبریز، کاشت انواع درخت و درختچه را از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده برای تکمیل این پارک عنوان کرد و گفت: نهال‌های سرو خمره‌ای و بید مجنون و درختچه‌هایی از جمله پیراکانتا و زرشک در این فضای سبز کاشته می‌شوند.

هاشمی همچنین از کاشت گل‌های فصلی پاییزه از جمله کلم زینتی و داوودی در پارک نور خبر داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به احداث باغ میوه در بلوار فتح شهرک یاغچیان اشاره کرد و گفت: این طرح نیز با نظارت شهرداری ناحیه ۳ منطقه ۲ در حال اجراست.