به گزارش خبرنگار مهر، عباس هاشمی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: فرهنگسرا و خانه سلامت حلما شمس‌آباد با هدف توسعه امکانات فرهنگی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای استفاده نوجوانان و جوانان از اوقات فراغت و همچنین بهره‌مندی شهروندان از خدمات بهداشتی و درمانی در حال احداث است.

وی با اشاره به بازدید از روند اجرای پروژه به همراه معاونان و مدیران منطقه افزود: این مجموعه در زمینی به مساحت ۲۵۰ مترمربع و در یک طبقه احداث می‌شود و اجرای آن بر عهده معاونت فنی و عمرانی منطقه ۲ است.

هاشمی با بیان اینکه نماکاری و کف‌سازی پروژه به پایان رسیده است، خاطرنشان کرد: عملیات تکمیل و محوطه‌سازی فرهنگسرا و خانه سلامت حلما شمس‌آباد در حال اجراست.

شهردار منطقه ۲ تبریز اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این مجموعه را ۱۲۰ میلیارد ریال اعلام کرد.