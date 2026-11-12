به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوری عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استان بوشهر دارای ۲۵۰ سازه آبخیزداری است که ظرفیت مخازن آن‌ها در مجموع حدود ۶ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود.

وی افزود: با توجه به اینکه مخازن این سازه‌ها به‌طور میانگین چهار مرتبه در سال آبگیری می‌شوند، میزان استحصال آب از آن‌ها می‌تواند به حدود ۱۴۴ میلیون مترمکعب برسد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر با اشاره به وضعیت مطالعات آبخیزداری در استان بیان کرد: تاکنون مطالعات مربوط به حدود ۴۵ درصد حوزه‌های آبخیز استان انجام شده و این مناطق آمادگی لازم برای اجرای طرح‌های آبخیزداری را دارند.

منصوری ادامه داد: علاوه بر آبگیری کامل سازه‌ها در هفت شهرستان، در سه شهرستان دیگر نیز وضعیت آبگیری در سطح مطلوبی قرار داشته است.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت روان‌آب‌ها تنها به احداث سازه‌های آبخیزداری محدود نمی‌شود، گفت: اجرای طرح‌های غیرسازه‌ای از جمله نهال‌کاری، ایجاد هلالی‌های آبگیر و چاله‌زنی در کنار احداث سازه‌های سنگی و ملاتی و خاکی دنبال می‌شود.

منصوری خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات با هدف تقویت منابع آب زیرزمینی، کنترل سیلاب، جلوگیری از فرسایش خاک و کاهش رسوب و همچنین توسعه پوشش گیاهی در عرصه‌های طبیعی استان اجرا می‌شود.