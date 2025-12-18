به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین گرشاسبی عصر پنجشنبه در نشست اضطراری ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان بوشهر که به ریاست استاندار، گزارشی از وضعیت آبگیری سازه‌های آبخیزداری و میزان اثربخشی آن‌ها در جریان بارندگی‌های اخیر ارائه کرد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر، با بیان اینکه استان بوشهر دارای ۲۷۶ حوزه آبخیز به مساحت ۲ میلیون و ۵۵۱ هزار و ۱۵۱ هکتار است، اظهار کرد: با فرض میانگین بارش سالیانه ۲۳۰ میلی‌متر، سالانه حدود ۶ میلیارد مترمکعب نزولات جوی در سطح استان دریافت می‌شود که نزدیک به ۵۰ درصد آن به رواناب تبدیل می‌شود از این میزان، بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب قابلیت استحصال و مدیریت دارد.

وی افزود: تاکنون در سطح استان تعداد ۹۰۹ سازه آبخیزداری از نوع سنگی و ملاتی و خاکی اجرا شده و همزمان بیش از ۱۴۸ هزار هکتار عملیات بیومکانیک و بیولوژیک با هدف کنترل رواناب و حفاظت از خاک انجام گرفته است.

گرشاسبی گفت: شهرستان جم با ۳۶۵ سازه، شهرستان دشتستان با ۲۷۵ سازه و شهرستان دشتی با ۱۴۶ سازه بیشترین سهم را در اجرای این طرح‌ها داشته‌اند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر با اشاره به حجم مخازن این سازه‌ها تصریح کرد: مجموع حجم مخزن سازه‌های آبخیزداری استان بیش از ۳۶ میلیون مترمکعب است که نقش مهمی در مهار رواناب‌ها و کاهش خسارات ناشی از سیلاب ایفا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در پی فعالیت دو سامانه بارشی اخیر، تمامی این سازه‌ها آبگیری شده و بیش از ۳۶ میلیون مترمکعب آب در پشت آن‌ها ذخیره شده است که این امر موجب افزایش ضریب نفوذ آب، کاهش فرسایش خاک و بهبود شرایط اراضی پایین‌دست شده است.

گرشاسبی در پایان تأکید کرد: تغذیه سفره‌های زیرزمینی و آبخوان‌ها، کنترل سیل و رسوب، افزایش پوشش گیاهی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان و ساکنان مناطق آبخیز از مهم‌ترین اهداف اجرای عملیات آبخیزداری در استان بوشهر است و نتایج بارندگی‌های اخیر بار دیگر اهمیت توسعه این طرح‌ها را در مدیریت پایدار منابع طبیعی و پیشگیری از بحران‌ها نشان داد.