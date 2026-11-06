به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در خطبه‌های نماز جمعه شهرک‌های گلستان شیراز، با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا(س) در معارف اسلامی، این بانوی بزرگوار را محور خلقت، الگوی بندگی، مقاومت، مجاهدت و ولایت‌مداری دانست و گفت: شناخت حضرت زهرا(س) تنها به بیان فضائل ایشان محدود نمی‌شود، بلکه باید سیره و سبک زندگی آن حضرت در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به حضور دانش‌آموزان و نوجوانان در نماز جمعه افزود: نسل نوجوان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند شناخت الگوهای حقیقی است و حضرت فاطمه زهرا(س) یکی از برجسته‌ترین الگوهای تاریخ برای تربیت نسل مؤمن و مسئولیت‌پذیر به شمار می‌رود.

امام جمعه موقت شهرک‌های غرب شیراز با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) درباره علت نام‌گذاری حضرت فاطمه(س) گفت: یکی از دلایل این نام‌گذاری آن است که ایشان و پیروانشان از آتش دوزخ دور هستند؛ همچنین عظمت مقام فاطمی به اندازه‌ای است که مردم از درک کامل منزلت ایشان ناتوان‌اند.

حجت‌الاسلام ولدان با بیان اینکه حضرت زهرا(س) از هرگونه آلودگی و ناپاکی به دور است، افزود: برای شناخت جایگاه حضرت فاطمه(س) باید به معارف الهی و روایات اهل‌بیت(ع) مراجعه کرد؛ چراکه ایشان در منظومه اعتقادی شیعه جایگاهی ویژه دارند و در حدیث شریف کساء نیز محور معرفی اهل‌بیت(ع) قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به سوره کوثر ادامه داد: خداوند در پاسخ به کسانی که پیامبر اسلام(ص) را به نداشتن نسل متهم می‌کردند، از عطای خیر کثیر سخن گفت و امروز گستردگی نسل فاطمی در نقاط مختلف جهان، جلوه‌ای از این حقیقت است.

خانواده متعالی را باید در خانه علی و فاطمه جست‌وجو کرد

امام جمعه موقت شهرک‌های غرب شیراز با تشریح چهار الگوی خانواده شامل خانواده متلاشی، متزلزل، متعادل و متعالی، خاطرنشان کرد: در خانواده متلاشی، اعضای خانواده هرکدام مسیر جداگانه‌ای را دنبال می‌کنند و در خانواده متزلزل نیز با وجود زندگی مشترک، پیوندهای عاطفی و صمیمیت میان اعضا تضعیف شده است.

حجت الاسلام ولدان با بیان اینکه خانواده متعادل خانواده‌ای است که حقوق و مسئولیت‌های اعضای آن رعایت می‌شود، گفت: خانواده متعالی یک گام فراتر از خانواده متعادل است و الگوی آن را باید در زندگی حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) جست‌وجو کرد.

وی نشاط، شادابی، تفریح خانوادگی، تربیت فرزندان، رعایت حقوق متقابل و ایثار را از ویژگی‌های خانواده فاطمی برشمرد و افزود: زندگی حضرت زهرا(س) در کنار حضرت علی(ع)، الگویی جامع برای ایجاد خانواده‌ای با نشاط، مستحکم و در عین حال مسئولیت‌پذیر در برابر جامعه است.

هفت بانوی تحول‌آفرین تاریخ، الگوی تربیت و تمدن‌سازی هستند

حجت الاسلام ولدان با اشاره به نقش زنان در تحولات بزرگ تاریخ، از بانوانی همچون مادر حضرت ابراهیم(ع)، مادر حضرت موسی(ع)، آسیه همسر فرعون، حضرت مریم(س)، حضرت خدیجه(س)، حضرت فاطمه زهرا(س) و حضرت زینب(س) به عنوان هفت بانوی تحول‌آفرین و تمدن‌ساز یاد کرد.

وی با اشاره به نقش حضرت خدیجه(س) در حمایت مالی و معنوی از پیامبر اسلام(ص) افزود: حضرت خدیجه(س) تمام ثروت و سرمایه خود را در مسیر اعتلای اسلام به میدان آورد و در دوران سخت محاصره اقتصادی مسلمانان در شعب ابی‌طالب، دشواری‌های فراوانی را تحمل کرد.

امام جمعه موقت شهرک‌های غرب شیراز همچنین حضرت زینب(س) را پرچمدار روشنگری و مقابله با تحریف تاریخی دانست و گفت: حضرت زینب(س) با تبیین و روشنگری، اجازه نداد حقیقت نهضت عاشورا در تاریخ تحریف شود.

فاطمیه امسال باید با شکوه‌تر از همیشه برگزار شود

حجت الاسلام ولدان با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه دوم تأکید کرد: فاطمیه امسال نباید صرفاً به عنوان یک مناسبت مذهبی دیده شود، بلکه می‌تواند نقطه آغاز حرکتی فرهنگی و اجتماعی باشد.

وی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب از احیاگران مجالس فاطمی بود، افزود: امسال باید تمام شهرها، موکب‌ها، میدان‌ها و محافل مذهبی به کانون‌های برگزاری مراسم عزای حضرت زهرا(س) تبدیل شوند و مردم با حضوری گسترده، فاطمیه‌ای متفاوت و عاشورایی را رقم بزنند.

امام جمعه موقت شهرک‌های غرب شیراز با تأکید بر اینکه ثمره معرفت فاطمی باید تربیت نسلی همچون حضرت زینب(س) باشد، تصریح کرد: مهم‌ترین درس مکتب حضرت زهرا(س)، ولایت‌مداری و ایستادگی در مسیر دفاع از ولایت تا پای جان است.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از ولایت و خون‌خواهی رهبر شهید انقلاب، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که حضرت زهرا(س) برای دفاع از ولایت ایستادگی کرد، امروز نیز باید در مسیر حمایت از ولایت و پاسداری از ارزش‌های اسلامی ثابت‌قدم باشیم.

نوجوانان امروز تماشاگر نیستند؛ در متن میدان مسئولیت قرار دارند

حجت الاسلام ولدان در خطبه دوم نماز جمعه با گرامیداشت سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، افزود: مبارزه با استکبار نباید به یک روز و یک راهپیمایی محدود شود، بلکه این روحیه باید در تمام روزها و عرصه‌های زندگی اجتماعی جریان داشته باشد.

وی با اشاره به حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه ضد استکباری گفت: امروز مبارزه با استکبار در نقاط مختلف کشور جریان دارد و نسل نوجوان نیز باید خود را برای ایفای نقش در آینده کشور آماده کند.

امام جمعه موقت شهرک‌های غرب شیراز با خطاب قرار دادن دانش‌آموزان حاضر در نماز جمعه افزود: نوجوانان امروز تماشاگر نیستند، بلکه در متن میدان مسئولیت قرار دارند و باید با تقویت هویت معنوی، معرفت دینی، ارتباط با خدا و افزایش اراده درونی، خود را برای ساخت آینده کشور آماده کنند.

توسعه دریامحور و ارتقای کیفیت، ضرورت پیشرفت کشور است

حجت الاسلام ولدان در ادامه با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو، سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را یادآور شد و گفت: دریا یکی از ظرفیت‌های مهم توسعه و پیشرفت کشور است و ایران با برخورداری از سواحل شمالی و جنوبی و دسترسی به آبراه‌های بین‌المللی، باید از این فرصت خدادادی برای توسعه همه‌جانبه استفاده کند.

وی همچنین با اشاره به روز کیفیت، بر ضرورت توجه به ارتقای کیفیت در تولیدات داخلی و رفتارهای فردی، اداری و اجتماعی تأکید کرد و افزود: در کنار رشد کمی، توسعه کیفی نیز اهمیت دارد و انجام امور با استحکام، دقت و اتقان باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

امام جمعه موقت شهرک‌های غرب شیراز با اشاره به روز جهانی علم نیز اظهار کرد: علم و اخلاق باید در کنار یکدیگر قرار گیرند؛ چراکه دانش بدون اخلاق ممکن است در مسیر تولید سلاح‌های کشتار جمعی و آسیب به بشریت مورد استفاده قرار گیرد.

تاریخ جنگ‌های جهانی، ضرورت هوشیاری در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌ها را نشان می‌دهد

ولدان با اشاره به سالروز پایان جنگ جهانی اول، مطالعه تاریخ و عبرت‌آموزی از حوادث گذشته را ضروری دانست و گفت: تاریخ پلی برای شناخت گذشته و حرکت آگاهانه به سوی آینده است.

وی با اشاره به اشغال ایران در جریان جنگ جهانی اول، با وجود اعلام بی‌طرفی کشور، ادامه داد: قدرت‌های استعمارگر از گذشته چشم طمع به ایران داشته‌اند؛ چراکه موقعیت راهبردی، منابع طبیعی و ظرفیت‌های انرژی این سرزمین همواره مورد توجه قدرت‌های جهانی بوده است.

امام جمعه موقت شهرک‌های غرب شیراز با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور افزود: مردم ایران در مقاطع مختلف تاریخی، از جمله جنگ ۱۲ روزه و پس از آن، بر دفاع از کشور و حفظ هویت ملی خود تأکید کرده‌اند و باید مسیر پیشرفت و آبادانی ایران ادامه یابد.

توجه به ارتقاء ظرفیت‌های بازدارندگی و توان دفاعی کشور

وی با گرامیداشت سالروز شهادت سردار حسن طهرانی‌مقدم، از وی به عنوان یکی از چهره‌های اثرگذار در توسعه توان موشکی کشور یاد کرد و گفت: تلاش‌های این شهید در حوزه صنایع دفاعی، زمینه‌ساز پیشرفت‌های مهمی در توان موشکی ایران شده است.

حجت الاسلام ولدان با اشاره به نقش راهبردی توسعه فناوری‌های دفاعی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی همچون موشک و پهپاد، به دلیل برخورداری از قابلیت‌های بازدارندگی و هزینه کمتر در مقایسه با برخی تجهیزات نظامی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.



وی همچنین با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و مخالفت با تولید سلاح هسته‌ای، خواستار بازنگری در دکترین هسته‌ای کشور شد و گفت: در شرایطی که کشور با تهدیدهای خارجی مواجه است، باید درباره تقویت ظرفیت‌های بازدارندگی و امکان تولید سلاح هسته‌ای نیز تصمیم‌گیری شود.

امام جمعه موقت شهرک‌های غرب شیراز با تأکید بر اینکه توان دفاعی کشور باید به‌گونه‌ای باشد که دشمنان از هرگونه تعرض نظامی مأیوس شوند، تصریح کرد: مطالبه عمومی مردم و حمایت آنان از اقتدار دفاعی کشور می‌تواند پشتوانه‌ای برای مواضع مقتدرانه مسئولان در عرصه دیپلماسی باشد.