زبان فارسی زبان انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور تعدادی از آموزگاران و مدیران مدارس فارسی ازشهرهای مختلف بریتانیا در سالن فردوسی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لندن برگزار شد، دکترعلی محمد حلمی رایزن فرهنگی ایران در لندن در خصوص اهمیت زبان فارسی و نقش آن در هویت ملی ایرانیان سخن گفت.

وی همچنین زبان فارسی را زبانی بین‌المللی دانست که اکنون علاوه بر حضور عام در کشورهای ایران، افغانستان و تاجیکستان، در بسیاری از مناطق جهان حضور خاص دارد. از جمله حضور زبان فارسی در شبه قاره هند و همچنین گستره جغرافیایی از اروپای شرقی و بوسنی و مجارستان تا ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس تا مناطقی از چین.

رایزن فرهنگی ایران افزود: زبان فارسی علاوه بر اهمیتی که در هویت ملی ما ایرانیان دارد به عنوان حامل معارف اسلامی و کلام خدا برای مسلمانان شرق جهان اسلام یعنی شبه قاره و جنوب شرقی آسیا نقش تاریخی مهمی ایفا می‌کند.

دکتر حلمی با اشاره به توانایی و انعطاف‌پذیری زبان فارسی در ساخت واژه‌های جدید آن را زبانی با توانایی برجسته در بیان دستاوردهای علمی دنیای جدید معرفی کرد.

در ادامه نشست دکتر "رابرت وینسنت" از بنیاد مدارس تکمیلی لستر به بیان تجربیات و شرح فعالیتهای نهاد محل فعالیت خود پرداخت.

وی به بیان اهمیت تنوع زبانی برای دولت بریتانیا و به ویژه اهمیت آن برای وزارت آموزش و پرورش این کشور پرداخت و اظهارداشت: دولت بریتانیا به تنوع زبانی این کشور به عنوان یک گنجینه و یک ثروت نگاه می‌کند و سعی جدی در حفظ آن دارد.

به گفته او اکنون ترکیه سعی در پیدا کردن نقش اقتصادی مهمی در کشورهای عرب زبان داشته و تلاش می کند در آینده نقش پل ارتباطی بین اروپا و خاورمیانه را بازی کند.

دکتر "وینسنت" اظهار داشت: این بنیاد 4 الی 5 سال عمر دارد و برای کمک به مدارس تکمیلی شهر لستر تأسیس شده است و از بین تمام نهادهای مشابه، این بنیاد بیشترین تعداد عضو را دارد که بیش از 30 مدرسه را شامل می‌شود.