۲۵۰ پروژه برای توسعه کهگیلویه پیش بینی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، محمد روانگرد بعد از ظهر امروز در نشستی با اصحاب رسانه، گفت: اختصاص اعتبارات جدید به محورهای پاتاوه به یاسوج و باغچه به سادات، کلنگ زنی کارخانه سیمان سپو و تأمین آب شرب مورد نیاز شهرها، روستاها و بخش های این شهرستان از عمده پروژه های پیشنهادی سفر دوم ریاست جمهوری به شهرستان کهگیلویه است.
وی اظهار داشت: برای راه اندازی کارخانه پتروشیمی دهدشت که در بیستم فروردین ماه ۸۶ کلنگ زنی شده نیز با هدف اشتغالزایی جوانان شهرستان پیشنهاد جدی ارائه شده است.
فرماندار شهرستان کهگیلویه درخواست تخصیص ۳۴۰ میلیارد ریال برای مرمت، بهسازی و آسفالت محورهای ارتباطی روستایی و درون شهری را از دیگر طرح های ارائه شده برای سفر دوم هیئت دولت ذکر کرد.
روانگرد افزود: گاز رسانی به شهرهای دیشموک، قلعه ریسی و چاروسا از درخواست های مردمی بود که به صورت ویژه برای سفر مذکور پیشنهاد داده شده است.
وی در ادامه تعداد پروژه های سفر اول هیئت دولت به شهرستان کهگیلویه را ۴۰۹ پروژه با اعتباری حدود ۴۰۰ میلیارد ریال و پیشرفت فیزیکی ۸۸ درصد برشمرد.
روانگرد بیان کرد: تاکنون ۲۸۰ پروژه اجرایی و به بهره برداری رسیده، ۸۵ پروژه در حال اجرا و ۴۴ پروژه نیز مقدمات مطالعات و بخشی از کارهای آن انجام شده است.
فرماندار شهرستان کهگیلویه، دانشکده صنعت و معدن چرام، ۳۵۶ کلاس درس در قالب ۱۰۷ پروژه، گاز رسانی به ۵۰ روستا، ۳۹ پروژه مخابراتی، ساخت و واگذاری ۶۲ واحد در قالب طرحهای خانه محرومین، ۱۰ پروژه در حوزه شهرداریها، هفت پروژه حوزه تربیت بدنی و پروژه شبکه بهداشت و درمان را از مهمترین پروژه های سفر اول هیات دولت به کهگیلویه دانست.
شهرستان کهگیلویه دارای شش شهر، شش بخش، ۱۷ دهستان و ۷۳۰ روستا با جمعیتی بیش از ۲۰۰ هزار نفر است .
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