۲۵۰ پروژه برای توسعه کهگیلویه پیش بینی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، محمد روانگرد بعد از ظهر امروز در نشستی با اصحاب رسانه، گفت: اختصاص اعتبارات جدید به محورهای پاتاوه به یاسوج و باغچه به سادات، کلنگ زنی کارخانه سیمان سپو و تأمین آب شرب مورد نیاز شهرها، روستاها و بخش های این شهرستان از عمده پروژه های پیشنهادی سفر دوم ریاست جمهوری به شهرستان کهگیلویه است .

وی اظهار داشت: برای راه اندازی کارخانه پتروشیمی دهدشت که در بیستم فروردین ماه ۸۶ کلنگ زنی شده نیز با هدف اشتغالزایی جوانان شهرستان پیشنهاد جدی ارائه شده است .

فرماندار شهرستان کهگیلویه درخواست تخصیص ۳۴۰ میلیارد ریال برای مرمت، بهسازی و آسفالت محورهای ارتباطی روستایی و درون شهری را از دیگر طرح های ارائه شده برای سفر دوم هیئت دولت ذکر کرد .

روانگرد افزود: گاز رسانی به شهرهای دیشموک، قلعه ریسی و چاروسا از درخواست های مردمی بود که به صورت ویژه برای سفر مذکور پیشنهاد داده شده است .

وی در ادامه تعداد پروژه های سفر اول هیئت دولت به شهرستان کهگیلویه را ۴۰۹ پروژه با اعتباری حدود ۴۰۰ میلیارد ریال و پیشرفت فیزیکی ۸۸ درصد برشمرد .

روانگرد بیان کرد: تاکنون ۲۸۰ پروژه اجرایی و به بهره برداری رسیده، ۸۵ پروژه در حال اجرا و ۴۴ پروژه نیز مقدمات مطالعات و بخشی از کارهای آن انجام شده است .

فرماندار شهرستان کهگیلویه، دانشکده صنعت و معدن چرام، ۳۵۶ کلاس درس در قالب ۱۰۷ پروژه، گاز رسانی به ۵۰ روستا، ۳۹ پروژه مخابراتی، ساخت و واگذاری ۶۲ واحد در قالب طرحهای خانه محرومین، ۱۰ پروژه در حوزه شهرداریها، هفت پروژه حوزه تربیت بدنی و پروژه شبکه بهداشت و درمان را از مهمترین پروژه های سفر اول هیات دولت به کهگیلویه دانست .