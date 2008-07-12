یک سوم مرجانها در خطر انقراضند

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی متشکل از 39 زیست شناسی دریایی از 14 کشور به سرپرستی دانشگاه "اولد دامینیون" در ویرجینیا که نتایج تحقیقات خود را در مجله ساینس منتشر کرده اند هشدار دادند که به دلیل تغییرات آب و هوایی، آلودگی آبها و ماهیگیری بی رویه یک سوم گونه های مرجانی که سدهای مرجانی جزایر مناطق حاره را می سازند در خطر انقراض قرار دارند.

تاکنون 845 گونه مرجانی شناخته شده اند. این محققان با بررسی 704 گونه از این تعداد نشان دادند که 5 گونه در خطر شدید، 25 گونه در خطر، 201 در معرض خطر، 176 در معرض تهدید قرار دارند و تنها 297 گونه هیچ مشکلی را نشان نمی دهند.

براساس گزارش روزنامه ایندیپندنت، 10 سال قبل که اقیانوس آرام جنوبی در فاز عبور امواج "ال نینو" قرار داشت تعداد گونه های در خطر تنها 13 روی 704 گونه بود درحالی که اکنون این رقم به 231 گونه رسیده است.

امواج ال نینو به ناهنجاری آب و هوایی گفته می شود که دمای آبهای سطحی اقیانوس آرام جنوبی را بالا می برد.

در آن دوره کاهش تعداد مرجانها به دلیل گرمای بیش از حد آبها بود اما اکنون آلودگی آبها و ماهیگیری بی رویه نیز مزید بر علت شده اند.