طرح تحول اقتصادی دولت باید حمایت و بررسی کارشناسانه شود

عبدالله رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر در گنبد اظهار داشت: این طرح از جمله طرحهای مثبت دولت بوده و باید در اجرای آن از کارشناسان زبده اقتصادی استفاده شود.

وی افزود: ارزیابی و بررسی تقاط مثبت و یا منفی این طرح نیاز به ارائه جزئیات بیشتر و اطلاع رسانی صحیح به مردم درباره آن دارد.

وی خاطرنشان کرد: شروع تحول اقتصادی در جامعه حرکت عظیم و بزرگی است اما نیاز به جزئیات بیشتری دارد.

به گفته رستگار، اقدامات رئیس جمهور درباره مشاوره های مختلفی که در زمینه این طرح داشته مطلوب است و باید به یک جمع بندی اصولی دست یابیم.

این نماینده مجلس ادامه داد: همکاری مردم با متولیان امر در زمینه اجرای این طرح و ارائه اطلاعات و آمار درست خانوارهای اقتصادی به اجرای طرح کمک می کند.

وی افزود: متاسفانه تاکنون درباره ارائه آمار درست تجربه خوبی نداشتیم و باید از کارشناسان زبده در جمع آوری اطلاعات صحیح بهره گرفت.

رستگار بیان داشت: از جمله نگرانی های مردم و کارشناسان درباره این طرح تورم زایی آن است و باید دید دولت در اجرای این طرح به چه شکل عمل می کند تا این نگرانی رفع شود.

وی بیان داشت: این طرح در حال حاضر یک حرکت خوب است و باید در اجرای آن از نظرات کارشناسان مربوط بهره گرفته شود.

یک هزار نفر در 633 ایستگاه، اطلاعات اقتصادی خانوارهای گلستان را جمع آوری می کند.