حمایت وزارت بازرگانی از تاسیس فروشگاه های زنجیره ای اصناف

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میرکاظمی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص سیاستهای گمرکی در کشور گفت: برای تعیین تعرفه های گمرکی کمیسیونی متشکل از نهادهای مختلف وجود دارد که برای تعیین یک تعرفه موضوعاتی نظیر قیمت تمام شده داخلی و جهانی، تولیدات داخلی، واردات و صادرات مدنظر قرار می گیرد.

وزیر بازرگانی افزود: همچنین برای تعیین تعرفه ها، حمایت از تولید داخلی و حقوق مصرف کنندگان و نیز از بین بردن امکان انحصار مدنظر قرار می گیرد.

وی در خصوص رتبه بندی تجار و بازرگانان تصریح کرد: براساس این سیاست، سابقه خوب بازرگانان در امتیازدهی و ارائه تسهیلات به آنان تاثیر گذاشته که می تواند مزایایی از جمله ارائه وام با وثیقه یا ترخیص کالا از گمرک برای آنها به همراه داشته باشد.

میرکاظمی گفت: هم اکنون تعرفه های جمهوری اسلامی ایران برای کالاهای وارداتی از 153 کشور عضو سازمان تجارت جهانی بالاتر است؛ این درحالی است که تعیین تعرفه بیش از اندازه موجب می شود تا امکان ورود قاچاق و غیررسمی کالا به کشور افزایش یابد.

وی در خصوص بازار کالاهای چینی در ایران خاطرنشان کرد: تعرفه برای هر کشور به صورت جداگانه وضع نمی شود بلکه برای کالاهای وارداتی از تمامی کشورها یکسان است و به همین علت تعرفه کالاهای مصرفی بیش 50 درصد تعیین شده است. همچنان که طبق قانون برنامه چهارم توسعه کشور، دولت اجازه ندارد موانع غیرتعرفه ای را برای ورود کالاها اعمال کند.

میرکاظمی با ابراز خرسندی از راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای اصناف خاطرنشان کرد: شرط موفقیت این گونه فروشگاه ها عملکرد زنجیره ای و گسترده است و با فروشگاه های خرده فروشی نمی توان فروشگاه های زنجیره ای کالا را تشکیل داد اما دراین راستا اصناف باید برای راه اندازی این فروشگاه های زنجیره ای تلاش کنند.

به گفته وی، طبقه بندی کالاها در کشور به پایان رسیده و شماره گذاری آنها در سطح کشور آغاز شده است. وی ادامه داد: همچنین نظام طبقه بندی و شماره گذاری اصناف نیز رو به اتمام است و 50 درصد آنها کارتهای مخصوص را دریافت کردند.