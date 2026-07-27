۶۴ همت گردش مالی خوزستان باید در استان باعث رونق شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهرام روانبخش عصر امروز دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار بیان کرد: سالانه ۶۴ همت گردش مالی در خوزستان وجود دارد که فروشگاه‌های زنجیره‌ای استان باید برای بهره‌گیری از این ظرفیت تقویت شوند.

وی با اشاره به ضرورت تقویت اقتصاد و اشتغال در خوزستان افزود: در این راستا و برای ماندگاری گردش مالی منابع در استان، می‌توان خرید کالا را به سمت فروشگاه‌های زنجیره‌ای خوزستان یا فروشگاه‌های داخلی هدایت کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با تأکید بر لزوم فرهنگ‌سازی برای خرید مردم از فروشگاه‌های زنجیره‌ای داخلی تصریح کرد: برای تحقق این هدف، تبلیغات مؤثر ضروری است. همچنین باید کالاهای مورد نیاز مردم در این فروشگاه‌ها تأمین شود و در کنار آن، مشوق‌هایی نیز برای خرید از این مراکز در نظر گرفته شود.

وی عنوان کرد: واردات برخی کالاهای خانگی از جمله یخچال و تلویزیون به استان ممنوع شده و با وجود پیگیری‌های فراوان، تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است.

روانبخش تأکید کرد: تولید داخلی باید افزایش یابد تا از رشد واردات این کالاها جلوگیری شود و انتظار می‌رود از مهرماه در این بخش گشایش‌هایی ایجاد شود.

وی، کاهش تولید را یکی از عوامل افزایش قیمت لاستیک دانست و گفت: کارخانه‌ها اکنون تا ۶۵ درصد ظرفیت اسمی خود در حال تولید لاستیک هستند و تلاش داریم این میزان افزایش یابد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با بیان اینکه ابتدا باید ایرادهای افزایش قیمت کالاها در استان شناسایی و سپس برای آن راهکار تعیین شود، ادامه داد: دستگاه‌های تخصصی باید برای توزیع لاستیک و روغن کامیون وارد عمل شوند تا روند توزیع بهبود یابد. البته در زمینه تأمین لاستیک مورد نیاز استان، با شرکت‌های کویرتایر و یزد تایر نیز رایزنی شده است.

وی اظهار کرد: در تلاش هستیم لاستیک کامیونی را از منطقه آزاد اروند وارد کنیم تا قیمت این کالا در خوزستان تعدیل شود.

روانبخش به طراحی سامانه بازرسی ۳۶۰ با همکاری اتاق اصناف اهواز اشاره کرد و گفت: شهروندان با مراجعه به این سامانه می‌توانند اطلاعات کاملی از کالا و اصناف دریافت کنند یا شکایت تخلف خود را به ثبت برسانند.

وی افزود: روزانه ۱۸ محله در اهواز به صورت همزمان مورد بازرسی قرار می‌گیرد.