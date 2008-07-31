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۱۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۳۵

دراگن بوت قهرمانی آسیا-مالزی

مدال برنز دو هزار متر به تیم مردان ایران رسید

مدال برنز دو هزار متر به تیم مردان ایران رسید

تیم ملی دراگن بوت مردان کشورمان در هشتمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا به مدال برنز مسافت دوهزار متر دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات با حضور 11 کشور آسیایی از امروز در شهر "پنانگ" مالزی آغاز شده است که در مسافت دو هزارمتر مردان، قایقران کشورمان به مقام سوم رسیدند. در این مسافت پاروزنان اندونزی و ماکائو اول و دوم شدند.

تیم ملی بانوان کشورمان نیز در همین مسافت در بین 9 تیم شرکت کننده در رده ششم جای گرفت، ضمن اینکه تیمهای اندونزی، فیلیپین، ماکائو، استرالیا و چین تایپه مقام های اول تا پنجم را به خود اختصاص دادند.

فردا جمعه تیم ایران در مسابقات 12 نفره مسافت 500 متر به مصاف حریفان خود می رود.

کد مطلب 724768

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