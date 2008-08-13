مستند "سفیر صلح" درباره المپیک پکن تولید شد

قنبری درباره فیلم تازه خود به خبرنگار مهر گفت: این مستند درباره سوارکاری است که برای حضور در بازیهای المپیک و ابلاغ پیام صلح و دوستی از مشهد به پکن سفر میکند. فیلم در مشهد، ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان، مغولستان و چین فیلمبرداری شده و در پکن برای حضور من و گروهم به همراه این ورزشکار یک هفته قبل از افتتاحیه مراسمی برگزار شد.
وی در ادامه افزود: این سوارکار با در دست داشتن پیام صلح ما ایرانیان به سفر چین رفت و لوح کورش کبیر را که درباره حقوق ملتهای مختلف است حک شده روی یک تندیس به رئیسان مجالس کشورهای مختلف هدیه کرد. البته او حامل پرچم المپیک نیز هست. ما در این فیلم مستند 100 دقیقهای به این سفر میپردازیم.
قنبری درباره ساخت فیلم تلویزیونی "و کسی در راه است" نیز گفت: این فیلم محصول شبکه سوم با توجه به فصل فیلمنامه باید در پاییز و زمستان کلید بخورد. پیش از این قرار بود سال گذشته کار ساخت "و کسی در راه است" انجام شود، اما متاسفانه فصل را از دست دادیم و امیدوارم بتوانیم امسال این فیلم را بسازیم.
"و کسی در راه است" درباره پسری 11 ساله است که توسط یک متصدی تلفن در شهری کوهستانی که فاقد خطوط مخابراتی است، مامور میشود تا پیغامهای کسانی که زنگ میزنند را به اقوام و نزدیکانشان برساند. او خود درگیر مشکلی خانوادگی است. قرار است تصویربرداری فیلم در ارتفاعات دیلمان انجام شود.
عوامل تولید مستند "سفیر صلح" هم عبارتند از تهیهکننده: مرتضی رزاقکریمی، فیلمبردار: فریدون شیردل، صدابردار: احمد بنیاردلان و مدیر تولید: فرزاد پاک.
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