بررسی ادامه تحصیل بدون کنکور برگزیدگان جشنواره های رازی و خوارزمی

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی فخرایی در دومین همایش ملی نخبگان جوان در سالن اجلاس سران گفت: رئیس بنیاد ملی نخبگان طی نامه ای به تاریخ 6 شهریور ماه خطاب به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار شد که مشکلات پذیرفته شدگان جشنواره های خوارزمی و رازی برای ورود به دانشگاه بدون شرکت در کنکور سراسری با قید فوریت در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گیرد تا مشکل آنها برای سال تحصیلی جدید که چند هفته دیگر آغاز می شود، رفع شود.

وی با یادآوری اینکه اعطای اعتبار پژوهش و نوآوری بنیاد ملی نخبگان و اعطای اعتبار پژوهشی ویژه پژوهشگران جوان مانند استادیاران با سن کمتر از 40 سال با سابقه کمتر از سه سال استخدام از فعالیتهای بنیاد ملی نخبگان در سال جاری است، گفت: این اعتبار برای انجام تحقیقات و تکمیل دستاوردهای نخبگانی که در یک جشنواره تحقیقاتی پذیرفته شده یا در دانشگاه تحقیقاتی کرده اند، پرداخت می شود و از طریق یکی از مراجع قانونی نظارت و هزینه کردن اعتبارات پژوهشی در کشور در اختیارشان قرار می گیرد.

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان خاطرنشان کرد: این اعتبار پژوهشی در دانشگاههایی که دارای ساختار و قوانین پژوهانه یا اعتبار پژوهشی ویژه اساتید هستند، می تواند بر مبنای قوانین اعتبار پژوهشی دانشگاه هزینه شود، در غیر این صورت این اعتبارات بر طبق ضوابط صندوق حمایت از پژوهشگران هزینه خواهد شد.

دکتر فخرایی در تشریح روش هزینه کردن اعتبار پژوهشی ویژه پژوهشگران جوان گفت: برای کار تحقیقاتی باید یک پیشنهاد یا طرح اولیه ارائه تا اعتبار بر مبنای آن پیشنهاد به تدریج پرداخت شود. در صورتی که اختراع و دستاورد علمی منجر به ساخت و طراحی دستگاه یا از جشنواره تحقیقاتی برگزیده شده باشد، پژوهشگر این دستاورد علمی می تواند برای تکمیل، نمونه سازی و تجاری سازی، پیشنهاداتی را به صندوق حمایت از پژوهشگران ارائه کنند.

وی افزود: همچنین اگر فرد نخبه استاد دانشگاه است، می تواند طرح اولیه تحقیق را به دانشگاه مربوطه خود ارائه کند و با نظارتی که شورای پژوهشی دانشگاه یا کمیته مربوط در صندوق حمایت از پژوهشگران خواهند داشت، اعتبار مربوط به پژوهش خود را هزینه ند.

دبیر دومین همایش ملی نخبگان جوان از میزان اعتبار پژوهشی مربوط به رتبه های برتر جشنواره های خوارزمی، شیخ بهایی و رازی خبر داد و گفت: برای برگزیدگان جشنواره دانش آموزی خوارزمی چکی در وجه صندوق حمایت از پژوهشگران و به نام طرحی که در جشنواره پذیرفته شده صادر شده که از طریق صندوق حمایت از پژوهشگران قابل نقد و بر مبنای پرورپزال قابل هزینه شدن است.

دکتر مهدی فخرایی افزود: برای سال 87 اعتبار پژوهشی نوآوری بنیاد ملی نخبگان برای برگزیدگان رتبه اول جشنواره خوارزمی 400 میلیون ریال و برای نفرات دوم و سوم نیز به ترتیب 300 و 200 میلیون ریال بود. همچنین برای جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی نیز نفرات اول تا سوم اعتبارات پژوهشی خود را دریافت خواهند کرد.

وی میزان اعتبار پژوهشی نفرات اول تا سوم جشنواره رازی را به ترتیب 250 ، 150 و 100 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: سایر جشنواره های تخصصی که ممکن است برای رشته های مختلف برگزار شود، هنوز از نظر استاندارد شدن داوریها، کیفیت ورود و شمول در بنیاد ملی نخبگان به رسمیت شناخته نشده اند.

دکتر فخرایی افزود: برای نفرات اول تا سوم استادیاران جوان جشنواره جوان خوارزمی به ترتیب 50، 40 و 30 میلیون ریال اعتبار پژوهشی و برای برگزیدگان جشنواره دانش آموزی و کاردانی جوان خوارزمی نیز مبلغ 30 میلیون ریال اعتبار پژوهشی در نظر گرفته شده که برگزیدگان می توانند با ارائه طرح اولیه تحقیقاتی از صندوق حمایت از پژوهشگران کشور دریافت کنند.