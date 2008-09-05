به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد کوستا گاوراس جایزه خود را روز چهارم اکتبر (13 مهر) در قالب بخشی از برنامه "ستایش از" دریافت می‌کند. برگزارکنندگان جشنواره با تاکید بر اینکه فیلمساز مستقر در پاریس الهامبخش نسل جدید فیلمسازان جوان بوده، او را "از شناخته‌شده‌ترین نمایندگان سینمای سیاسی" توصیف کردند.





کنستانتین کوستا گاوراس

بخش مرور آثار نیز به کوستا گاوراس 75 ساله اختصاص داده شده که با نمایش فیلم‌هایی از جمله تریلر سیاسی برنده اسکار "زد" 1969، "اعتراف" 1970 با نقش‌آفرینی ایو مونتان، "گمشده" 1982 با بازی جک لمون، "لو رفته" 1987 با حضور دبرا وینگر، "جعبه موسیقی" 1989 و درام "آمین" 2002 با موضوع رایش سوم همراه است.

"عقده بادر ماینهوف" ساخته اولی ادل فیلم افتتاحیه جشنواره زوریخ امسال است. این فیلم که بر مبنای رمانی به همین نام از اشتفان اوست ساخته شده، داستانی درباره دسته ارتش سرخ معروف به گروه بادر ماینهوف است که از فعالترین و بانفوذترین گروههای چپگرا در آلمان غربی سال‌های 1960 و 1970 بود.

الکساندرا ماریا لارا و برونو گانتس در فیلم آلمانی "عقده بادر ماینهوف" بازی می‌کنند که ماه آینده در جشنواره فیلم رم نیز پخش می‌شود. سیلوستر استالونه ستاره مجموعه فیلم‌های "راکی" و "رمبو" نیز در جشنواره زوریخ امسال با دریافت جایزه شمایل طلایی یک عمر دستاورد مورد تقدیر قرار می‌گیرد.

گاوراس سال‌های 1950 از یونان به فرانسه مهاجرت کرد. او بیشتر برای فیلم‌های سیاسی شهرت دارد، از همه معروفتر تریلر "زد" که برای آن نامزد اسکار کارگردان و فیلمنامه شد و اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان و بهترین تدوین را برد. او پارسال رئیس داوران جشنواره فیلم برلین بود.

گاوراس فیلم "بهشت غرب است" را در مرحله پس از تولید دارد که تولید مشترک فرانسه و یونان و داستان آن درباره مهاجران غیرقانونی و تلاش برای ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپاست.

چهارمین جشنواره فیلم زوریخ از 25 سپتامبر تا پنجم اکتبر (چهار تا 14 مهر) در سوئیس برگزار می‌شود.