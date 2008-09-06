پوشش سنتی زنان مراکش همزمان با ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز عربی، در ماه مبارک رمضان برخی از فروشگاههای مراکش با ازدحام بیسابقهای مواجه میشوند و زنان مراکشی از خرید لباس سنتی بلند و گشاد "جلابه" استقبال زیادی میکنند. اگرچه در عصر معاصر تنوع لباس بسیار زیاد است، اما آنها ترجیح میدهند در ماه مبارک رمضان و یا مناسبتهای دینی و اعیاد سنتی از لباسهای ویژه و سنتی مراکش که "جلابه" نامیده میشود، استفاده کنند.
زنان مراکشی این لباس سنتی را در مناسبتهای دینی میپوشند و با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان که بیشترین سنت اسلامی و ملی را دارا است، با این لباس به مسجد میروند و یا در خیابانها آنها را بر تن میکنند .
این لباس ویِژگی خاصی دارد که تمام بدن حتی سر را نیز میپوشاند و زنان بهراحتی میتوانند در ماه مبارک رمضان با لباسی که سنتی است و هم متناسب ویژگیهای اسلامی است در خیابانها و مهمانیها ظاهر شوند.
حفیظه 32 ساله فروشنده جلابه با اشاره به اینکه مردم در ماه رمضان چه زن و چه مرد ترجیح میدهند که لباس سنتی را که هم زیبا و هم بلند و گشاد است برتن کنند، اظهار داشت: پوشیدن این لباس بیشتر در مناسبتهای دینی به ویژه رمضان از اهمیت بسیاری برخوردار است، بهویژه اینکه مردم هنگام اقامه نماز تراویح و یا نمازهای لیله القدر آن را بر تن میکنند.
وی درباره قیمت این لباس یادآور شد: تقاضا برای خرید این لباس به علت افزایش قیمت آنها نسبت به سالهای گذشته کمتر بوده است. اما باز هم خانوادههای بسیاری به مناسبت ماه مبارک رمضان به خرید این لباس سنتی روی آوردهاند.
عایشه.م ( 42 ساله) میگوید که با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان هم برای خود و هم برای فرزندان خود جلابه می خرد که نشانه احترام به ماه مبارک رمضان و تقوا در این ایام به شمار میرود.
نادیا تازی از طراحان لباس تصریح کرد: مراکش در میان کشورهای عربی و اسلامی از معدود کشورهایی است که با گذشت زمان همچنان از لباس سنتی خود بهرهمند میشود به طوری که شرایط این کشور به گونه ای است که جوانان میتوانند پوشیدن آن را رد کنند، اما باز هم استفاده از این لباسها از جایگاه ویژهای برخوردار است. زنان به علت اینکه رمضان ماه نماز و عبادت خداوند است با این لباس ظاهر میشوند.
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