فرشته ولیمراد درباره اهداف برنامه "اردیبهشت" که از شبکه چهار روی آنتن میرود به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه جامعه زنان مطالبات زیادی دارد، این برنامه با هدف به تصویر کشیدن مسائل زنان تهیه شده است. متاسفانه برخی نگرشهای انحصارطلبانه زنان را منفعل نشان میدهد و هدف ما آموزش و نقد و بررسی حقوق زنان است.
وی ادامه داد: مخاطبان ما مسئولان و مردم هستند. در جایی که مردم باید اطلاع داشته باشند، موضوع را اطلاعرسانی میکنیم و در جایی که مسئولان باید پاسخگو باشند، مبحث مورد نظر را با حضور مسئولان نقد و بررسی میکنیم. ما در برنامههای آینده قصد داریم این سئوال را پاسخ دهیم که امور زنان چه فعالیتی دارند و تاکنون برای زنان چه کردهاند.
کارشناس مجری و تهیهکننده برنامه "اردیبهشت" درباره تیم کارشناسی برنامه گفت: ابتدا یک تیم کارشناسی داشتیم و مباحث را بررسی میکردیم، اما با توسعه برنامه هر یک از گروههای کارشناسی به کمیتههایی تقسیم شدند تا بدانیم از چه زوایایی به مسائل و حقوق زنان بپردازیم. خوشحالم بازتابهای برنامه خوب بوده و مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است.
ولیمراد خاطرنشان ساخت: ما در برنامه "اردیبهشت" از پارسال مبحث لایحه حمایت از خانواده را مطرح و آن را از زوایای مختلف بررسی کردیم. خوشحالم تعامل مردم و مجلس پویا شده و مواد 23، 25 و 53 این لایحه حذف شده است. در مادههای 23 و 53 خیلی از امتیازهای قانونی از زنان گرفته شده بود.
وی با اشاره به برنامههای آتی "اردیبهشت" گفت: معرفی تلاش زنان توانمند از دیگر مباحث ماست. سعی داریم به سیاستگذاریها و برنامهریزیها در این باره نگاه کنیم. البته من از رئیس مجلس و کمیسیون قضایی قدردانی میکنم که موادی از لایحه حمایت از خانواده حذف شده است. امیدوارم با کار کارشناسی دلواپسیهای زنان کمتر شود.
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