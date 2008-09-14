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۲۴ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۱۲

در گفتگو مهر عنوان شد:

عدم مراجعه 10 هزار نوآموز به پایگاه های سنجش سلامت

عدم مراجعه 10 هزار نوآموز به پایگاه های سنجش سلامت

رئیس آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران با بیان اینکه باید 95 هزار نوآموز بدو ورود به دبستان تاکنون برای سنجش و معاینه به پایگاه های سنجش سلامت مراجعه می کردند، گفت: در حال حاضر نزدیک به 10 هزار نوآموز به این پایگاه ها مراجعه نکرده اند.

سید انسیه جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه از ابتدای اجرای طرح سنجش سلامت در آغاز تابستان تاکنون 84 هزار و 531 نوآموز بدو ورود به دبستان تحت پوشش قرار گرفته اند، افزود: 67 پایگاه سنجش در شهر تهران طی تابستان سال جاری به معاینه نوآموزان بدو ورود به دبستان پرداخته که در واقع به ازای هر 1500 نفر یک پایگاه سنجش فعالیت داشته است.

وی با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه عدم مراجعه این کودکان به همراه والدینشان به علت گرمای تابستان و آغاز ماه مبارک رمضان است، اظهار داشت: 6 پایگاه طرح سنجش سلامت تا 12 مهرماه در سطح شهر تهران دایر و پاسخگوی این افراد خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران 4 پایگاه تخصصی برای سنجش دانش آموزان دارد، اظهار داشت: بین یک تا دو درصد کودکانی که مشکوک ارزیابی شده اند را نیز به این پایگاه ها ارجاع داده ایم.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران ادامه داد: نوآموزانی که طی طرح سنجش سلامت سالم تشخیص داده شده و برای ثبت نام به مدارس عادی ارجاع داده شده اند، 77 هزار و 803 نفر هستند.

جوادی تعداد نوآموزانی را که به مرحله تخصصی ارجاع داده شده اند را  6 هزار و 536 کودک عنوان کرد و گفت: از این تعداد 2 هزار و 350 مورد مشکوک به مشکل بینایی، 698 نفر شنوایی، 811 نوآموز مشکوک به بیش از یک مورد اختلال و 2 هزار و 677 کودک نیز در آزمون آمادگی تحصیلی پاسخگو نبوده اند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران خاطرنشان کرد: البته تعدادی از این افراد به پایگاه های تخصصی مراجعه نکرده اند که هنوز تعداد آنها نیز مشخص نیست.

کد مطلب 748761

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