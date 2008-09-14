اقدامات آموزشی و بیماریابی در مرزهای غربی کشور تشدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت بهداشت با صدور اطلاعیه ای مجددا از کسانی که قصد عزیمت به عتبات عالیات را دارند ، خواست که با رعایت کامل اصول بهداشتی از ابتلا به این بیماری پیشگیری کنند.

بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، پایین بودن کیفیت آب آشامیدنی و بهداشت عمومی در این کشور و به خصوص شرایط آب و هوایی گرم در استانهای جنوبی عراق ، احتمال گسترش این بیماری را تشدید کرده است.

وزارت بهداشت، مجددا به کسانی که قصد عزیمت به عتبات عالیات را دارند توصیه کرد که حتما در قالب کاروانهای حج و زیارت به عراق سفر کنند و در طول سفر ضمن شستن دستها با آب و صابون به طور مرتب و به خصوص قبل ازخوردن غذا و بعد از دستشویی رفتن، حتما از آب آشامیدنی سالم ( آب بطری ) ، غذای پخته شده و میوه های پوست دار استفاده کنند.

گفتنی است در حال حاضر اقدامات آموزشی و بیماریابی پایگاههای بهداشت مرزی کشور در پیشگیری از ابتلا به بیماری وبا تشدید شده است.

با توجه به گزارش سازمان جهانی بهداشت مبنی بر پایین بودن کیفیت آب آشامیدنی و بهداشت عمومی در عراق و احتمال گسترش این بیماری به ویژه در استانهای جنوبی این کشور، رعایت اصول بهداشتی همه جانبه برای عزیمت کنندگان به عتبات عالیات ضروری است.

همچنین وزارت بهداشت ، با صدور اطلاعیه اعلام کرد: در سال جاری تاکنون هیچ موردی از ابتلا به بیماری وبا در استان سیستان و بلوچستان گزارش نشده است.

در این اطلاعیه این وزارتخانه با بیان اینکه اعلام آمار ابتلا به بیماری وبا از منابع غیر رسمی به هیچ وجه مورد تایید وزارت بهداشت نیست ، آمده است: در سال جاری حتی موردی از افزایش بیماریهای اسهالی نیز در این استان مشاهده نشده است و فقط در شهر خاش 2 مورد مشکوک به بیماری وبا گزارش گردید که مربوط به دو نفر مهاجر غیر قانونی افغانی بوده است.

این اطلاعیه می افزاید: هر دو مورد مشکوک به بیماری وبا در شهر خاش ، که مهاجر افغانی بوده اند طبق نظام مراقبتی بیماری وبا مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج آزمایش نمونه گیریهای انجام شده هر دو نفر آنها منفی اعلام شد.