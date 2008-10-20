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۲۹ مهر ۱۳۸۷، ۱۲:۱۳

محمدشهر کرج الگوی شهر سالم برای زندگی سالمندان است

محمدشهر کرج الگوی شهر سالم برای زندگی سالمندان است

کرج - خبرگزاری مهر: معاون توانبخشی بهزیستی کرج گفت: براساس بررسی های انجام شده محمدشهر کرج بهترین مکان برای زندگی سالمندان است.

عبدالله فلاح نژاد در گفتگو با خبرنتگار مهر در کرج اظهار داشت: براساس بررسیهای انجام شده در بهزیستی کرج محمدشهر بهترین موقعیت را برای نگهداری سالمندان در محمدشهر دارد.

وی افزود: براساس بررسیهای صورت گرفته توسط بهزیستی استان تهران مشخص شده است که شرایط مطلوب زندگی برای سالمندان در محمدشهر کرج وجود دارد و و از این رو محمدشهر به عنوان شهر دوستدار سالمندان انتخاب شده است.

فلاح نژاد خاطرنشان کرد: هم اکنون طرح هایی در محمدشهر کرج در حال بررسی و اجراست که در صورت اتمام شرایط مطلوبتری برای زندگی سالمندان در این منطقه فراهم می شود.

این مسئول یادآور شد: طرح هایی چون اصلاح معابر و خیابان های محمدشهر بر اساس نیازهای سالمندان، احداث مناطق تفریحی و تفرجگاه ویژه سالمندان و آموزش شهروندان در خصوص چگونگی رفتار با سالمندان از جمله طرح هایی است که هم اکنون در این منطقه از سوی دستگاه های مسئول در حال بررسی است.

کد مطلب 768008

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