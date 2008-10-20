محمدشهر کرج الگوی شهر سالم برای زندگی سالمندان است

عبدالله فلاح نژاد در گفتگو با خبرنتگار مهر در کرج اظهار داشت: براساس بررسیهای انجام شده در بهزیستی کرج محمدشهر بهترین موقعیت را برای نگهداری سالمندان در محمدشهر دارد.

وی افزود: براساس بررسیهای صورت گرفته توسط بهزیستی استان تهران مشخص شده است که شرایط مطلوب زندگی برای سالمندان در محمدشهر کرج وجود دارد و و از این رو محمدشهر به عنوان شهر دوستدار سالمندان انتخاب شده است.

فلاح نژاد خاطرنشان کرد: هم اکنون طرح هایی در محمدشهر کرج در حال بررسی و اجراست که در صورت اتمام شرایط مطلوبتری برای زندگی سالمندان در این منطقه فراهم می شود.

این مسئول یادآور شد: طرح هایی چون اصلاح معابر و خیابان های محمدشهر بر اساس نیازهای سالمندان، احداث مناطق تفریحی و تفرجگاه ویژه سالمندان و آموزش شهروندان در خصوص چگونگی رفتار با سالمندان از جمله طرح هایی است که هم اکنون در این منطقه از سوی دستگاه های مسئول در حال بررسی است.