نقد ترانه های سریالهای سیما برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،عباس یکرنگی مسئول آفرینشهای ادبی حوزه هنری استان تهران با اعلام این خبر گفت: کارگاه ترانه این مرکز قصد دارد تا با دعوت از ترانه سرا و آهنگ‌سازان تیتراژ سریال‌های تلویزیون به نقد و بررسی ترانه و موسیقی آنها ‌بپردازد.

یکرنگی در ادامه گفت: این کارگاه در نخستین نشست خود که روز سه‌شنبه 14 آبان برگزار می‌شود به بررسی ترانه تیتراژ آغازین سریال "مسافری از هند" می‌پردازد و فرهاد برنجان و نیلوفر لاری‌پور به عنوان منتقدان موسیقی و شعر در این نشست حضور دارند.



به گفته مسئول آفرینش های ادبی حوزه هنری استان تهران در این نشست افشین یداللهی(ترانه سرا)، علیرضا بلوری و مهرداد هویدا(خواننده)، محمدمهدی کورنگی(آهنگساز) و شیلا خداداد (دکلمه ترانه) حضور دارند و به سوالات علاقمندان پاسخ می‌دهند.

عباس یکرنگی خاطرنشان کرد: در این کارگاه که روزهای سه شنبه از ساعت 17 و به صورت2هفته یک‌بار برگزار می‌شود مصطفی محدثی به عنوان کارشناس به بررسی ترانه‌ها می‌پردازد.

