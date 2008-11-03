به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه هنری اعلام کرد در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه دکتر حسن بنیانیان رئیس حوزه هنری، محمدحسین نیرومند سرپرست مرکز هنرهای تجسمی حوزه، حسین خسروجردی، کاظم چلیپا، سیدمسعود شجاعی طباطبایی و جمعی از هنرمندان و مسئولان فرهنگی هنری حضور خواهند داشت.

کاظم چلیپا، خسروجردی، غلامعلی طاهری، ایرج اسکندری و احمد خلیلی‌فرد داوران رشته نقاشی سیدحمید شریفی، علی وزیریان، سیدحسن موسی‌زاده، کورش پارسانژاد و احمد آقاگلی‌زاده داوران رشته پوستر و حسن یاقوتی، مهرداد خطایی، پرویز حاصلی، هادی ضیاء‌الدینی و احمد نادعلیان داوران رشته طراحی چهارمین جشنواره هنر جوان هستند.

فاطمه رادپور، مصطفی ندرلو، علی خدایی، کاظم طلایی و مرتضی اسدی، صداقت جباری، حسین غلامی، محمدحسین عطارچیان، ناصر نوروزی‌منش و مسعود صالحی و شجاعی طباطبایی، نیرومند، بهمن عبدی، غلامعلی امینی و محسن نوری نجفی هم به ترتیب داوری رشته‌های تصویرسازی، خوشنویسی و کاریکاتور را بر عهده دارند.

اثار راهیافته به چهارمین جشنواره هنر جوان از هنرمندان استان تهران به همراه هنرمندان استان‌های اردبیل، اردستان، زاهدان، ایلام، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، شیراز، خراسان رضوی، قزوین، مازندران، تبریز و اراک از بین هنرمندان سراسر کشور برگزیده شده است.

نمایشگاه چهارمین جشنواره هنر جوان در شش رشته نقاشی، تصویرسازی، طراحی، پوستر، خوشنویسی و کاریکاتور از روز 14 آبان در حوزه هنری برپا می‌شود و تا 30 آبان به کار خود ادامه می‌دهد.