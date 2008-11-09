محدودیتهای ترافیکی رزمایش امنیت و آرامش عمومی اعلام شد

سیدهادی هاشمی، صبح امروز در مراسم تشریح محدودیت‌های ترافیکی حادث شده از برگزاری رزمایش امنیت و آرامش عمومی، گفت: مشکل ترافیکی تهران هم اکنون به اوج رسیده و برگزاری چنین رزمایشی هیچ تأثیری در افزایش این ترافیک ندارد.



وی با اشاره به این مطلب که در حال حاضر روزانه بیش از چهار برابر ظرفیت خیابان‌های تهران در تهران اتومبیل تردد می‌کند، گفت: با برگزاری این رزمایش یک سی‌ام این تعداد خودرو افزوده می‌شود که تأثیر بسیار ناچیزی در ترافیک تهران خواهد داشت.

هاشمی همچنین با اشاره به این مطلب که بار ترافیکی اجرای این رزمایش در روز پنجشنبه بیست و سوم آبان به تهران اعمال می‌شود گفت: در روزهای پنجشنبه میزان ترافیک نسبت به روزهای دیگر هفته 40 درصد کاهش دارد که با افزایش 10 تا 20 درصدی ترافیک ناشی از اجرای این رزمایش این رقم به 80 درصد ترافیک موجود در روزهای عادی هفته می‌رسد که باز هم نسبت به روزهای قبلی کاهش دارد.



1- محدودیتها

محدودیتهای تردد وسایل نقلیه از ساعت 23 روز سه شنبه 21/8 از مراسم سان و رژه در محدوده میدان امیر کبیر به شرح ذیل اعمال خواهد شد:

1-1- محدودیتهای بزرگراه آزادگان

1-1-1 آزادگان مسیر جنوب به شمال نرسیده به پل بزرگراه مخصوص محدودیت باند تندرو و هدایت به باند کندرو

1-1-2 ) آزادگان مسیر جنوب به شمال باند کندرو بعد از پل بزرگراه تهران کرج محدودیت به سمت شمال اعمال و کلیه خودروها به سمت آزادراه تهران کرج هدایت خواهند گردید.

1-1-3 ) محدودیت ورود به آزادگان شمال به جنوب از دوربرگردان شهرک گلستان در همت

1-2 ) محدودیتهای بزرگراه همت

1-2-1 ) بزرگراه همت مسیر غرب به شرق نرسیده به آزادگان محدودیت اعمال و کلیه خودروها به سمت شهرک گلستان هدایت خواهند گردید.

1-2-2 ) مسیر شرق به غرب بزرگراه همت بعد از زیر گذر دهکده المپیک دوربرگردانهای شرق به شرق تا آزادگان مسدود و بار به سمت غرب هدایت خواهد گردید . ( زمان اجرای محدودیتهای بزرگراه همت برابر بند 2 با صلاحدید رده محترم فرماندهی اعمال خواهد بود )

1-3 ) محدودیت آزاد راه تهران کرج

محدودیت حرکت در آزاد راه تهران کرج از سمت غرب به سمت آزادگان شمال در مقطع ابتدای لوپ

1-4) محدودیتهای اطراف میدان امیر کبیر ( حلقه اول )

1-4-1 ) محدودیت تردد از میدان المپیک به سمت غرب در ضلع غربی میدان منتهی به میدان امیر کبیر

1-4-2 ) محدودیت تردد از داخل شهرک چشمه به سمت غرب منتهی به میدان امبیر کبیر

1-4-3 ) محدودیت تردد در شهرک آهن از تقاطع امیر کبیر گلها به سمت شرق منتهی به میدان امیر کبیر

1-4-4 ) محدودیت تردد از شهرک هوانیروز تقاطع گلها به سمت شرق منتهی به میدان امبیر کبیر

1-4-5 ) محدودیت تردد از داخل شهرک گلستان به سمت شرق منتهی به میدان امیر کبیر

1-5) محدودیت های اطراف میدان امیر کبیر ( حلقه دوم )

کلیه ورودیهای میدان امیر کبیر از سمت میدان المپیک - شهرک چشمه - شهرک گلستان - شهرک راه آهن - شهرک هوانیروز در نقطه تلاقی با میدان با نیوجرسی مسدود خواهد گردید.

2- مسیرهای جایگزین برای محدودیتها

مسیرهای جایگزین پیش بینی شده برای محدودیتهای اعمالی به شرح ذیل می باشد.

2-1) کسانی که قصد حرکت از آزادگان جنوب به شمال به سمت همت شرق را داشتند وارد آزاد راه تهران کرج به سمت شرق شده و با استفاده از لوپ پل غربی استادیوم به سمت بلوار دهکده المپیک هدایت و وارد همت شرق خواهند شد.

2-2) کسانی که همت مسیر غرب به شرق قصد عزیمت داشتند وارد شهرک گلستان شده و از طریق شهرک راه آهن - شهرک هوانیروز - خیابان کوهک به سمت جنوب - پل بهنوش آزاد راه تهران کرج - پل غربی استادیوم بلوار دهکده المپیک همت شرق ادامه مسیر خواهند داد.

2-3) کسانی که قصد تردد آزادگان شمال به جنوب به سمت حرم مطهر - بهشت زهرا و قم را داشتند از طریق شهرک گلستان - شهرک راه آهن - هوانیروز - خیابان کوهک - مخصوص به سمت شرق راستگرد آزادگان جنوب شده ادامه مسیر خواهند داد.

2-4) کسانی که از شرق به غرب همت و همچنین میدان امیر کبیر قصد ورود به شهرک راه آهن را داشتند از طریق بلوار دهکده میدان المپیک به سمت جنوب ضلع غربی استادیوم - راستگرد آزاد راه تهران کرج به سمت غرب - خیابان کوهک به سمت شمال منتهی به شهرک راه آهن ادامه مسیر خواهند داد.

3- مسیرهای حرکت ستون یگانها

مسیر شماره 1

امیرکبیر، همت شرق ، چمران شمال، پارک وی ، ولیعصر جنوبی ، میدان راه آهن

مسیر شماره 2

همت، همت شرق ، اشرفی اصفهانی ، میدان صادقیه ، میدان آزادی ، آیت الله سعیدی ، BRT 2 ، میدان بوتان ، میدان شمشیری ، میدان قزوین ، میدان رازی ، میدان محمدیه ، میدان قیام ، خاوران، پارکینگ شرکت واحد

مسیر شماره 3

امیرکبیر، همت شرق، چمران جنوب، میدان توحید، میدان جمهوری، خیابان جمهوری، میدان بهارستان مجلس

مسیر شماره 4

امیرکبیر، همت شرق، چمران شمال، پارک وی، ولیعصر شمال، میدان تجریش، میدان قدس ( شریعتی )، شریعتی جنوب، خیابان معلم، دانشگاه پلیس

مسیر شماره 5

میدان امیرکبیر ، همت شرق ، ستاری جنوب ، حکیم شرق ، رسالت ، فلکه دوم تهرانپارس ، سوم ، چهارم ، ضلع غربی پارک پلیس

مسیر شماره 6

امیرکبیر، آزادگان جنوب ، اتوبان تهران کرج شرق ، شیخ فضل الله شمال ، میدان صنعت خیابان ایران زمین ، شهید توسلیان، میدان کاج

مسیر شماره 7

امیرکبیر، همت شرق ، یادگار شمال ، نیایش شرق ، چمران شمال ، پارک وی ، مدرس ، صدر شرق ، خیابان استخر ( پروین ) ، فلکه چهارم ، سوم ، دوم ، اول

مسیرهای اختصاصی یگان ویژه

مسیر شماره 8

امیرکبیر، آزادگان جنوب ، مخصوص شرق ، آزادی ، انقلاب ، میدان امام حسین ، دماوند ، شهید دوران جنوب ، کلاهدوز ، بسیج، پل هجرت ، هجرت شرق، یگان ویژه

مسیر شماره 9

میدان امیرکبیر، همت شرق، یادگار جنوب، حکیم شرق ، رسالت تقاطع سرسبز، سرسبز جنوب ، آیت جنوب ، میدان هفت حوض، سی متری نیروی هوایی ، خیابان امامت ، کلاهدوز ، بسیج جنوب ، چپ گرد هجرت ، یگان ویژه

مسیر شماره 10

میدان امیرکبیر، آزادگان جنوب، راستگرد پل صنیع خانی، تندگویان شمال، میدان بهمن، بعثت شرق، شهید رجایی جنوب، 13 آبان، پل شهید آوینی، بلوار بسیج، فدائیان اسلام جنوب، میدان شهر ری.