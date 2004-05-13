حزب كنگره پيروز صحنه انتخاباتي هند شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، " سلمان خورشيد" يكي از رهبران عالي رتبه حزب " كنگره ملي هند" با انتشار نتايج اوليه انتخابات پارلمان هند اعلام كرد: " بي شك ما پيروز انتخابات هستيم و در حال حاضردر فكر سازماندهي اعضاي دولت مي باشيم ."

لازم به ذكر است بر اساس اعلام نتايج اوليه از 471 كرسي پارلمان 201 كرسي به حزب " كنگره ملي هند" و 171 كرسي ديگر به حزب " بهارتيا جاناتا" به رهبري " آتال بيهاري واچپايي" نخست وزير كنوني اين كشور اختصاص يافته است.