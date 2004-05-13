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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۰:۲۶

با اعلام نتايج اوليه :

حزب كنگره پيروز صحنه انتخاباتي هند شد

امروز با اعلام نتايج اوليه انتخابات پنج مرحله اي پارلمان هند ، حزب كنگره ملي هند به رهبري "سونيا گاندي" به عنوان بزرگترين حزب مخالف اين كشور پيروز انتخابات شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، " سلمان خورشيد" يكي از رهبران عالي رتبه حزب " كنگره ملي هند" با انتشار نتايج اوليه انتخابات پارلمان هند اعلام كرد: " بي شك ما پيروز انتخابات هستيم و در حال حاضردر فكر سازماندهي اعضاي دولت مي باشيم ."
لازم به ذكر است بر اساس اعلام نتايج اوليه  از 471 كرسي پارلمان 201 كرسي به حزب " كنگره ملي هند" و 171 كرسي ديگر به حزب " بهارتيا جاناتا" به رهبري " آتال بيهاري واچپايي" نخست وزير كنوني اين كشور اختصاص يافته است.

کد مطلب 78084

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