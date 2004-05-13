همايش فرزندان شاهد جوياي كار در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم ، در اين همايش كه چهارشنبه هفته ‌جاري برگزار شد، 3 تن از كارشناسان ارشد اداره كل اشتغال و خوداتكايي بنياد شهيد كل كشور به ارائه مشاوره به 200 نفر از فرزندان شاهد بيكار قمي پرداختند.

در اين همايش يك روزه، مشاوران در سه كلاس استخدام، فعاليت‌هاي خودگردان يا خود اشتغالي و همچنين آموزش اشتغال، به ارايه مشاوره و تبادل اطلاعات پرداختند.