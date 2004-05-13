همايش فرزندان شاهد جوياي كار در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم ، در اين همايش كه چهارشنبه هفته جاري برگزار شد، 3 تن از كارشناسان ارشد اداره كل اشتغال و خوداتكايي بنياد شهيد كل كشور به ارائه مشاوره به 200 نفر از فرزندان شاهد بيكار قمي پرداختند.
در اين همايش يك روزه، مشاوران در سه كلاس استخدام، فعاليتهاي خودگردان يا خود اشتغالي و همچنين آموزش اشتغال، به ارايه مشاوره و تبادل اطلاعات پرداختند.
لازم به ذكر است كه آقاي كرم اللهي، معاون كاريابي اداره كل اشتغال بنياد شهيد كل كشور، به ارايه سخناني در خصوص ظرفيتهاي استخدامي فرزندان شاهد در برنامه 5 ساله چهارم توسعه كشور پرداخت و گفت: سالانه حدود 3 هزار نفر از فرزندان شاهد طبق قانون به استخدام دستگاههاي دولتي در ميآيند.
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