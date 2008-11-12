استقبال از دستور رئیس جمهور/ بررسی مدرک رحیمی در دستور کار مجلس نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی عباسپور تهرانی فرد نماینده تهران در حاشیه برگزاری جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانی با ابراز خرسندی از دستور رئیس جمهور برای پیگیری مدارک تحصیلی مسئولان اظهار داشت: ما نیز طرحی دردستور کار کمیسیون آموزش و تحقیقات داریم که به موجب آن به کارگیری القاب علمی باید قانونی باشد، چون متاسفانه پس از انقلاب به هر کس لقب دکتر و مهندس می دهند وهمین باب یکسری مسائل را باز کرده است که افراد از اینگونه القاب سوء استفاده می کنند.

به گفته وی بر اساس طرح مذکور صحت مدارک تحصیلی افراد باید به تایید مراجع ذی ربط برسد و به موجب آن از القابی نظیر دکتر یا مهندس استفاده شود.

عباسپور گفت: در زمانی که موضوع مدرک دانشگاه هاوایی مطرح شد در مجلس پیگیر این مسئله شدیم تا مدرک کسانی که از این دانشگاه مدرک گرفته بودند، لغو شود و با صحبت هایی که با قوه قضائیه داشتیم این حکم صادر شد هر چند وزارت علوم به دنبال لغو آن بوده است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید براینکه مدرک فارغ التحصیلان دانشگاه هاوایی فاقد اعتبار است، تصریح کرد: در جریان بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که تعداد زیادی از افراد این مدارک را اخذ کرده اند.

وی درباره بررسی مدارک و سئوال خبرنگاری که پرسید در راستای وظایف نظارتی خود آیا به بررسی مدرک تحصیلی محمد رضا رحیمی معاون پارلمانی رئیس جمهورنیز خواهد پرداخت ، وظیفه نمایندگان را تصویب قانون و نظارت بر حسن اجرای آن دانست و افزود: اینکه کسی بر اساس مدرک دکترا حقوق و مزایا بگیرد یک کار اجرایی است که دولت باید آن را بررسی کند که خوشبختانه دولت نیز دستور بررسی این مسئله را صادر کرده است.

نماینده تهران خاطر نشان کرد: به نظر من دولت برای اجرای این مصوبه خود در بررسی مدرک تحصیلی مسئولان باید به اولویت بندی بپردازد و افرادی را در این بررسی لحاظ کند که هم اکنون مسئولیتی بر عهده دارند زیرا بررسی مدرک تحصیلی کلیه مسئولان از گستردگی زیادی برخوردار است وکسانی که درحال حاضر مسئولیتی ندارند دراولویت نیستند وجامعه حساسیتی نسبت به آنها ندارد.

وی تاکید کرد : یا صرفا شعارمی دهیم یا قصد داریم به آن شعارها عمل کنیم اگر به دنبال عمل هستیم باید در بررسی مدرک تحصیلی مسئولان اولویت بندی کنیم.