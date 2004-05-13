برمر با توافقنامه صلح نجف مخالفت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه فرامنطقه اي الحيات درشماره امروز پنج شنبه خود آورده است : اداره آمريكايي عراق روز گذشته توافقنامه صلح نجف را رد كرد.

اين توافقنامه ميان طرفهاي شيعه ومقتدي صدر صادرشد و براساس آن او صدر آمادگي خود را براي انحلال شبه نظاميانش موسوم به جيش المهدي در صورت درخواست مرجعيت اعلام كرد.

درهمين حال شيخ عبدالكريم المحمداوي عضو شوراي حكومت انتقالي عراق در واكنش به اظهارت پل برمر حاكم آمريكايي عراق، وي را شخصي تندرو دانست.

اين اظهارات پس از آن عنوان شد كه برمر در نشست مشتركي با اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق مخالفت خود را با هر گونه طرح صلحي كه آمادگي مقتدي صدر را براي محاكمه اظهار ندارد، اعلام كرد.

مقتدي صدر بر اساس حكم قضات عراقي متهم به دخالت در قتل سيد عبدالمجيد خوئي نوه آيت الله العظمي خوئي ازمراجع شيعه نجف است.

منابع آگاه در شوراي حكومت انتقالي عراق در اينباره اعلام كردند اعضاي شيعه شورا از موضع گيري افراطي برمر شوكه شده اند.

يادآور مي شود بر اساس توافقنامه صلح نجف در مقابل خروج نظاميان آمريكايي از اين شهر، شبه نظاميان مقتدي صدر موسوم به جيش المهدي نيز به مجموعه اي سياسي تبديل شده و مجموعه اي با نام لشكر نجف مسئوليتهاي امنيتي را برعهده خواهد گرفت.

بر اساس اين توافقنامه محاكمه مقتدي صدر نيز به زمان پس از انتقال حاكميت به عراقي ها موكول خواهد شد.