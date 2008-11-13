چهارمین همایش استانی دیوان محاسبات کشور در شیراز آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد اطلاعات و اخبار اداره کل روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، در این همایش دو روزه که با حضور مدیران کل دیوان در استانهای فارس، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، اهواز، بوشهر، یاسوج، یزد، ‌کرمان، بندرعباس و زاهدان برگزار شده است رئیس کل دیوان محاسبات کشور سیاستهای کلان دیوان در دوره جدید را تشریح خواهد کرد.



همایشهای استانی دیوان پیش از این در مشهد مقدس، شهر مقدس قم و استان اردبیل با حضور دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور برگزار شده بود.



دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد و در امور مالی و اداری استقلال دارد.



رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود.



دیوان محاسبات کشور دارای یک دادسرا و حداقل سه و حداکثر هفت هیئت مستشاری می باشد. هر هیئت مرکب از سه مستشار است که یکی از آنها رئیس هیئت خواهد بود.



دادسرای دیوان محاسبات کشور از یک دادستان و تعداد کافی دادیار و یک دفتر تشکیل می شود.



دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود.