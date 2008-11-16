75 درصد پل میانگذر دریاچه ارومیه در دولت نهم اجرا شده است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حمید بهبهانی ظهر امروز در جریان بازدید از طرح میانگذر شهید کلانتری دریاچه ارومیه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران افزود: در زمان قبل از دولت نهم تنها 25 درصد از عملیات اجرایی این طرح شامل قسمت راه ( خاکریز) اوایل انقلاب توسط شهید کلانتری وزیر سابق راه و ترابری احداث شده بود.

وی ادامه داد: قسمت پل، آپروج و آرک پل میانگذر با تزریق 75 درصد از اعتبار 110 میلیارد تومانی اعتبار هزینه شده تاکنون در زمان دولت نهم محقق شده است.

بهبهانی با بیان اینکه برای اتمام کل طرح 20 میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است، خاطرنشان کرد: باند دوم پل میانگذر با تلاش مهندسان تا پایان سال 88 آماده بهره برداری خواهد شد.

وی در خصوص علت تاخیر در افتتاح این طرح به خبرنگار مهر گفت: از زمان روی کار آمدن بنده در وزارت راه پروژه نه تنها تاخیر نداشته بلکه طبق قولی که به نمایندگان این استان مبنی بر اتمام این طرح تا پایان آذرماه سال جاری داده بودم نیز یک و ماه و سه روز زودتر به وعده ام عمل کرده ام.

وزیر راه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص علت تاخیر 30 ساله این طرح بیان داشت: 10 تا 15 سال اول سالهای آغاز طرح به دلیل سئوال و بحث بر سر احداث یا عدم احداث این طرح سپری شد ولی یک سال بعد از شروع به کار دولت قبلی روند اجرایی طرح عملا شروع و در دولت نهم نیز با شتاب بیشتری کار پیگیری شد.

وی با اعلام اینکه فردا باند اول این طرح توسط رئیس جمهوری به بهره برداری می رسد، اظهار داشت: جاده ترانزیتی دریاچه ارومیه به عنوان مهمترین شاهراه ارتباطی و نقل و انتقال کالا و خدمات در این منطقه محسوب می شود.

وزیر راه یاد آورشد: این پروژه به لحاظ فنی و اجرایی بزرگترین پل در کشور است و طول آن سه برابر بزرگترین پلی است که تاکنون در کشور ساخته شده است.

پل میانگذر دریاچه ارومیه بخشی از آزاد راه ارومیه - تبریز است که با بهره برداری از آن، مسیر 260 کیلومتری این دو شهر به نصف کاهش می یابد.