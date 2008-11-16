راهکارهای گمرک و استاندارد برای تسریع در صدور مجوزها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی گمرک ایران، رئیسکل گمرک در این جلسه خواهان افزایش نیروی انسانی از سوی مؤسسه استاندارد و تجهیز آزمایشگاههای گمرک شد.
اردشیر محمدی با اشاره به اینکه در بازدیدهای صورت گرفته از گمرکات اجرایی نبود امکانات آزمایشگاهی و نیروهای کافی برای صدور بهموقع مجوز استاندارد مشهود است، افزود: افزایش تعداد آزمایشگاهها جهت صدور بهموقع مجوز و تجهیز آزمایشگاههای گمرک سبب تسریع در انجام تشریفات گمرکی میشود.
محمدی گفت: گمرک با کمک مؤسسه استاندارد و بررسی کارشناسی آمادگی دارد تا نسبت به کوتاهکردن مراحل صدور گواهی انطباق کالا اقدام کند.
رئیسکل گمرک ایران اظهار داشت: برای تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی همکاری تمامی سازمانهای دخیل در امر تجارت از جمله مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ضروری است.
وی برگزاری جلسات مشترک مابین مدیران گمرکات اجرایی و مدیران مؤسسه استاندارد در استانهای با حجم بالای فعالیتهای گمرکی و تجاری سبب وحدتنظر و یکنواختی در انجام امور میشود.
محمدی افزود: سعی داریم در گمرکاتی که با کمبود فضا برای استقرار تجهیزات آزمایشگاهی مواجه هستند، امکانات مناسب را فراهم کنیم. وی گفت: کالاهایی را که از طرف مؤسسه استاندارد به عنوان کالای غیراستاندارد تشخیص داده میشود، در متن اظهارنامه با قلم قرمز به صورت مشخص جمله غیرقابل ترخیص از نظر استاندارد درج و پس از آن به عنوان جنس متروکه به سازمان اموال تملیکی تحویل میشود.
به گفته وی برای معدوم کردن کالاهایی که توسط مؤسسه استاندارد غیرقابل استاندارد تشخیص داده شدند باید طبق ماده قانونی از سوی این مؤسسه ابلاغ گردد تا براساس آن عمل شود.
نظامالدین برزگری رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز در این جلسه تبادل الکترونیکی اسناد، مابین گمرک و مؤسسه استاندارد را برای جلوگیری از تخلفات، جعل و تقلب ضروری دانست.
وی گفت: بهرهگیری از سیستم الکترونیکی ضمن سرعت و دقت در کار سبب کاهش مراحل ترخیص کالا خواهد شد.
برزگری توسعه شرکتهای بازرسی ایرانی برای ارائه گواهی انطباق کالا، بهرهگیری گمرکات از آزمایشگاههای همکار معرفی شده توسط مؤسسه استاندارد، نشاندار کردن کالاهای وارداتی پس از بازدید از مراحل تولید کارخانجات در خارج از کشور برای تشخیص کالاهای قاچاق و کالاهای وارده از مبادی رسمی، تأیید گواهی ارائه شده از سوی سازمانهای مرتبط به منظور جلوگیری از موازیکاری و تجهیز آزمایشگاه گمرکات توسط بخش خصوصی را از جمله راهکارهای مؤسسه استاندارد برای سرعت بخشیدن به صدور مجوزها ذکر کرد.
به گفته وی چنانچه کالاهای وارداتی با یک برند مشخص و از یک کشور شناخته شده پس از آزمایشهای لازم استانداردهای مطلوب را دریافت کرده باشند، در دفعات بعد نیازی به گذراندن مراحل آزمون ندارند. اما در برخی اوقات برای اطمینان بیشتر در حین حال که مجوزهای مربوط برای ترخیص کالا ارائه میشود به صورت اتفاقی نمونهای از این کالاها مورد آزمایش قرار میگیرند تا از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود.
برزگری همچنین خواهان امضای تفاهمنامهای مابین گمرک و مؤسسه استاندارد شد تا صدور مجوزها با سهولت بیشتری انجام گیرد که رئیسکل گمرک ایران ضمن استقبال از این پیشنهاد خواهان بررسی مفاد این تفاهمنامه در یک جلسه تخصصی توسط کارشناسان دوطرف شد تا پس از بررسی همهجانبه اقدامات لازم صورت گیرد. در این جلسه تعدادی از مدیران گمرک و مؤسسه استاندارد حضور داشتند.
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