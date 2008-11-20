شخصیت آیت الله بهاری؛ نیازمند معرفی و شناسایی

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، ایشان در سن ۳۲سالگی و از طرف آیت ا... بروجردی به درجه اجتهاد رسید و عازم نجف اشرف شد، مدت ۱۵سال در محضر آیت الله ملاحسین قلی شوندی همدانی به آموختن عرفان پرداخت و در ۹رمضان سال ۱۳۲۵هجری قمری دار فانی را وداع گفت.
هر ساله در استان همدان در راستای معرفی مفاخر و بزرگان این دیار کهن کنگره و بزرگداشت مقام یکی از عالمان برجسته با همکاری مسئولان دستگاه های فرهنگی و حمایت وزارت ارشاد اسلامی برگزار می شود.
در همین راستا کنگره آیت الله حاج شیخ محمد بهاری 30 آبان ماه با مرکزیت شهرستان بهار زادگاه آیت الله بهاری برگزار می شود.
رئیس ستاد اجرایی کنگره آیت الله بهاری و معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان گفت: شخصیت آیت الله بهاری باید به آحاد جامعه معرفی شود.
اکبر عابدی با بیان اینکه معرفی، شناساندن و الگو قرار دادن شخصیت آیت ا... بهاری از مهمترین اهداف برگزاری این کنگره است، اظهار داشت: تجلیل از مقام عرفانی و ملکوتی این عارف کامل و تجلیل از مقام عرفانی عارفان مسلمان از اهداف برگزاری این کنگره است.
وی افزود: این کنگرهها زمینه بررسی بیشتر شخصیت این عارف بزرگ را فراهم میکند.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان نیز گفت: برگزاری کنگره آیت الله بهاری آغازگر ارائه خدمات علمی و انتقال اطلاعات دینی - عرفانی بزرگان و عالمان خواهد بود.
حجتالاسلام سید آقا حسینی افزود: آیت الله شیخ محمد بهاری از بزرگترین مفاخر ایران زمین است که شخصیت وی آن گونه که باید به جامعه شناسانده نشده است.
وی عنوان کرد: برگزاری این کنگره می تواند در ارائه خدمات علمی و همچنین انتقال اطلاعات دینی و عرفانی بزرگان و عالمان به مردم نقش سازندهای در کشور ایفا کند.
فرماندار بهار نیز با اشاره به برنامههای اجرایی این کنگره گفت: این کنگره در دو بخش تخصصی و مردمی برگزار میشود.
علیرضا رنجبر ضرابی افزود: نشست تخصصی این کنگره به ارائه مقاله و سخنرانی علما و عرفا اختصاص دارد و در بخش مردمی نیز برخی از علما به بررسی شخصیتی و رفتار آن عارف جلیل القدر میپردازند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان نیز با تأکید بر برگزاری هرچه باشکوهتر کنگره ملی آیتا... حاجشیخ محمد بهاری گفت: تجلیل از این عارف بزرگوار تجلیل از کلیت دین است.
آیت الله محمدی گفت: کنگره آیتالله بهاری افتخار شهر بهار و استان همدان است و وظیفه ماست که ارزشها و خاطرات بزرگان علم و عرفان را همیشه زنده نگه داریم تا بتوانیم برای نسلهای بعدی الگوسازی نماییم.
وی گفت: تلاشهای خوبی توسط نهادهای استان از جمله استانداری، فرمانداری و شهرداری برای هرچه بهتر برگزار شدن این کنگره صورت گرفته است.
امام جمعه همدان گفت: از علما و اساتید بسیاری برای حضور در کنگره دعوت شده است و امید است بتوانیم شخصیت آیت الله بهاری و شهر بهار را به عنوان شهر علم و عرفان بیشتر معرفی کنیم.
اما جمعه شهرستان بهار نیز گفت: قرار گرفتن در مسیر گرامیداشت انسانی والا و عبدی صالح و مقرب به درگاه الهی نعمتی است که باید شکرگزار آن باشیم و شخصیت و آثار معنوی آن بزرگوار را به همه بشناسانیم.
وی اظهار داشت: همه ادارات و سازمانها باید با ظرفیتهای موجود تلاش کنند تا کنگرهای در شأن آیت الله بهاری برگزار نموده و به نتیجه مطلوب برسیم.
معاون فرماندار بهار گفت: کنگره آیتالله بهاری از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا میهمانان بزرگی از کشور و استان برای شرکت در مراسم دعوت شدهاند که از برکات وجود آیت الله بهاری در شهر بهار است.
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