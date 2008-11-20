شخصیت آیت الله بهاری؛ نیازمند معرفی و شناسایی

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، ایشان در سن ‪ ۳۲ ‬ سالگی و از طرف آیت ‌ا... بروجردی به درجه اجتهاد رسید و عازم نجف اشرف شد، مدت ‪ ۱۵ ‬ سال در محضر آیت ‌الله ملاحسین قلی شوندی همدانی به آموختن عرفان پرداخت و در ‪ ۹ ‬ رمضان سال ‪ ۱۳۲۵ ‬ هجری قمری دار فانی را وداع گفت.

هر ساله در استان همدان در راستای معرفی مفاخر و بزرگان این دیار کهن کنگره و بزرگداشت مقام یکی از عالمان برجسته با همکاری مسئولان دستگاه های فرهنگی و حمایت وزارت ارشاد اسلامی برگزار می شود.

در همین راستا کنگره آیت ‌الله حاج شیخ محمد بهاری 30 ‬ آبان‌ ماه با مرکزیت شهرستان بهار زادگاه آیت الله بهاری برگزار می شود.

رئیس ستاد اجرایی کنگره آیت ‌الله بهاری و معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان گفت: شخصیت آیت ‌الله بهاری باید به آحاد جامعه معرفی شود.

اکبر عابدی با بیان اینکه معرفی، شناساندن و الگو قرار دادن شخصیت آیت ‌ا... بهاری از مهمترین اهداف برگزاری این کنگره است، اظهار داشت: تجلیل از مقام عرفانی و ملکوتی این عارف کامل و تجلیل از مقام عرفانی عارفان مسلمان از اهداف برگزاری این کنگره است.

وی افزود: این کنگره‌ها زمینه بررسی بیشتر شخصیت این عارف بزرگ را فراهم می‌کند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان نیز گفت: برگزاری کنگره آیت ‌الله بهاری آغازگر ارائه خدمات علمی و انتقال اطلاعات دینی - عرفانی بزرگان و عالمان خواهد بود.

حجت‌الاسلام سید آقا حسینی افزود: آیت ‌الله شیخ محمد بهاری از بزرگ‌ترین مفاخر ایران زمین است که شخصیت وی آن گونه که باید به جامعه شناسانده نشده است.

وی عنوان کرد: برگزاری این کنگره می تواند در ارائه خدمات علمی و همچنین انتقال اطلاعات دینی و عرفانی بزرگان و عالمان به مردم نقش سازنده‌ای در کشور ایفا کند.

فرماندار بهار نیز با اشاره به برنامه‌های اجرایی این کنگره گفت: این کنگره در دو بخش تخصصی و مردمی برگزار می‌شود.

علیرضا رنجبر ضرابی افزود: نشست تخصصی این کنگره به ارائه مقاله و سخنرانی علما و عرفا اختصاص دارد و در بخش مردمی نیز برخی از علما به بررسی شخصیتی و رفتار آن عارف جلیل القدر می‌پردازند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان نیز با تأکید بر برگزاری هرچه باشکوه‌تر کنگره ملی آیت‌ا... حاج‌شیخ محمد بهاری گفت: تجلیل از این عارف بزرگوار تجلیل از کلیت دین است.

آیت الله محمدی گفت: کنگره آیت‌الله بهاری افتخار شهر بهار و استان همدان است و وظیفه ماست که ارزش‌ها و خاطرات بزرگان علم و عرفان را همیشه زنده نگه داریم تا بتوانیم برای نسل‌های بعدی الگوسازی نماییم.

وی گفت: تلاش‌های خوبی توسط نهادهای استان از جمله استانداری، فرمانداری و شهرداری برای هرچه بهتر برگزار شدن این کنگره صورت گرفته است.

امام جمعه همدان گفت: از علما و اساتید بسیاری برای حضور در کنگره دعوت شده است و امید است بتوانیم شخصیت آیت ‌الله بهاری و شهر بهار را به عنوان شهر علم و عرفان بیشتر معرفی کنیم.

اما جمعه شهرستان بهار نیز گفت: قرار گرفتن در مسیر گرامیداشت انسانی والا و عبدی صالح و مقرب به درگاه الهی نعمتی است که باید شکرگزار آن باشیم و شخصیت و آثار معنوی آن بزرگوار را به همه بشناسانیم.

وی اظهار داشت: همه ادارات و سازمان‌ها باید با ظرفیت‌های موجود تلاش کنند تا کنگره‌ای در شأن آیت ‌الله بهاری برگزار نموده و به نتیجه مطلوب برسیم.

معاون فرماندار بهار گفت: کنگره آیت‌الله بهاری از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا میهمانان بزرگی از کشور و استان برای شرکت در مراسم دعوت شده‌اند که از برکات وجود آیت‌ الله بهاری در شهر بهار است.