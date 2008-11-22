فرهنگ حجاب پس از 70 سال در اروپا رواج یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن رحیم پور ازغدی صبح امروز در همایش قیام مسجد گوهرشاد در مشهد افزود: گسترش استفاده از حجاب در میان زنان غربی پس از گذشت 70 سال از قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب در مسجد گوهر شاد که با هدف برهنگی زنان وارد کشورمان شد امروز به سرعت در اروپا و کشورهای غربی رواج یافته است.

وی تصریح کرد: شهدای مسجد گوهرشاد را باید بعنوان نخستین شهدایی دانست که در مقابله با هجومی از طرف استکبار علیه هویت دینی ایرانی و بویژه زن مسلمان که با هدف به فساد کشاندن مسلمانان وارد ایران شده بود قیام کردند و مظلومانه در حرم مطهر امام رضا(ع) به شهادت رسیدند که این اتفاق امروز نتیجه خون شهدای قیام مسجد گوهرشاد است.

وی اظهار داشت: امروز موجی از حجاب تحت تاثیر انقلاب اسلامی در اروپا بوجود آمده است به طوری که دختران ایرانی الگوی جوامع مسلمان نشین شده اند.

ازغدی ادامه داد: جوامع اروپایی امروز برای جلوگیری از رشد حجاب قانون منع حجاب را تصویب می کنند.

وی با تاکید بر اینکه بی حجابی و برهنگی پدیده ای خود جوش در ایران نبوده است بیان داشت: این تلاش ها بخشی از پروژه سراسری برهنگی زنان کشورهای اسلامی بود که با هدف فساد جامعه از طریق فساد زنان در دستور کار کشورهای استعمارگری همچون انگلیس و وابستگانش قرار گرفت.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مقوله اینترنت وماهواره در کشور خطاب به والدین گفت: بهتر است از بین اینترنت و ماهواره یکی را برگزینیم و یا فرزندان و زندگی پاک را انتخاب خواهیم کرد.

رحیم پور در پایان یادآور شد: آمار نگران کننده ای از استفاده از اینترنت در کشور وجود دارد که عزمی جدی تر را برای مبارزه با پیامدهای شوم آن طلب می کند.