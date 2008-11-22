به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد استودیو مستقل سامیت اینترتینمنت این فیلم را از نیمه‌شب پنجشنبه اکران کرد و تا پایان تعطیلات هفتگی در بیش از 3000 سینما به نمایش درمی‌آید.





فیلم رومانتیک "گرگ و میش" بر مبنای اولین قسمت از مجموعه‌ای پرفروش به همین نام نوشته استفانی مایرز ساخته شده است. داستان درباره دوستی یک دختر نوجوان با بازی کریستن استیوارت و خون‌آشامی فناناپذیر با نقش‌آفرینی رابرت پاتینسن است که مورد تهدید یک گروه خون‌آشام دیگر قرار می‌گیرد.

با وجود استقبال تماشاگران از "گرگ و میش"، این فیلم با واکنش نه چندان مثبت منتقدان روبرو شده و در وبسایت سینمایی Rottentomatoes.com تا غروب روز جمعه از 118 نقد نوشته شده بر فیلم تنها 43 درصد نقدها مثبت بوده است.

"گرگ و میش" را کاترین هاردویک کارگردانی کرده که سال 2006 فیلم مذهبی داستان میلاد مسیح را با بازی کیشا کسل ـ هیوز ساخت. او مدتی پیش درباره شخصیت خون‌آشام فیلم خود گفت: او نمی‌خواهد یک اهریمن باشد و آدم ها را بکشد. او دختر را دوست دارد، اما اگر خیلی به وی نزدیک شود چاره‌ای جز کشتن‌اش ندارد.

انتظار می‌رود این فیلم تا پایان روز یکشنبه به فروشی بین 50 تا 60 میلیون دلار دست پیدا کند. مجموعه کتاب‌های مایرز در سطح جهانی بیش از 17 میلیون نسخه فروش داشته و فروش آن در آمریکا 2/8 میلیون دلار بوده است.