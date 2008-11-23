تسلط ذاکرزاده به فلسفه آلمانی چشمگیر بود

دکتر صانعی درهبیدی که با خبرنگار مهر گفتگو میکرد افزود: مرحوم ذاکرزاده در آلمان درس خوانده بود. او در ابتدا زمینشناسی خوانده بود و بعد دکترایش را با رساله در مورد فلسفه هارتمن گرفته بود. او در حدود 15 سال پیش به ایران آمد و در گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی مشغول به کار شد.
وی تصریح کرد: مرحوم ذاکرزاده به لحاظ اخلاقی مردی بسیار خوشقلب و رئوف بود و نسبت به دانشجویان و همکارانش بسیار صمیمی بود. او در واقع در گروه فلسفه، متخصص فلسفه آلمانی بود. علاوه بر این، وی زبان آلمانی را در دانشکده ادبیات تدریس میکرد، مدتی هم در دانشگاه آزاد اسلامی مدیر گروه زبان آلمانی بود.
این استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی در ادامه گفت: از ایشان چند کتاب در معرفی فیلسوفان آلمانی منتشر شده از جمله در زمینه فلسفه شوپنهاور و فلسفه ماکس شلر و بعضی دیگر از متفکران آلمانی. مرحوم ذاکرزاده ازدواج نکرده بود و تنها زندگی میکرد.
دکتر صانعی در پایان در خصوص ذکر خاطرهای از آن مرحوم اظهار داشت: خاطره خاصی ندارم ولی خاطره صمیمیتهای ایشان و خوش قلبیایشان برای ما باقی است. ایشان معمولاً هر تابستان به آلمان میرفت و وقتی از آلمان برمیگشت برای بنده و همکاران کادو، قلم میآورد.
نظر شما