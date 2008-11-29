تسریع در گازرسانی به شهرستان دشتی اولویت شرکت گاز منطقه است

اسماعیل مفرد بوشهری در جریان بازدید از پروژه های شرکت گاز خورموج در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به زودی با صرف اعتباری بالغ بر 13 میلیارد ریال شهرهای کاکی و خورموج از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.
وی با تأکید بر تسریع در انجام پروژه های گازی استان، اظهار داشت: گازرسانی به شهرهای کاکی و خورموج از پیشرفت مطلوبی برخوردار بوده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر پیشرفت فیزیکی فاز اول عملیات گازرسانی به شهرهای کاکی و خورموج را به ترتیب 100 و 95 درصد عنوان کرد، گفت: جهت گازرسانی به شهر کاکی مبلغی در حدود دو میلیارد و 900 میلیون ریال و گازرسانی به شهرخورموج نیز حدود هشت میلیارد و 100 میلیون ریال هزینه شده است.
وی لوله گذاری انجام شده جهت گازرسانی به شهرستان خورموج را نیز حدود 26 کیلومتر دانست و اذعان داشت: اجرای شبکه گذاری بخش های باقیمانده شهر خورموج نیز متناسب با بودجه در مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارد.
مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر در پایان مدت زمان اجرای این پروژه ها را 210 روز عنوان و ابراز داشت: تسریع در انجام پروژه های گازی در دستور کار شرکت گاز استان بوشهر قرار دارد.
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