تسریع در گازرسانی به شهرستان دشتی اولویت شرکت گاز منطقه است

اسماعیل مفرد بوشهری در جریان بازدید از پروژه های شرکت گاز خورموج در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به زودی با صرف اعتباری بالغ بر 13 میلیارد ریال شهرهای کاکی و خورموج از نعمت گاز برخوردار خواهند شد .

وی با تأکید بر تسریع در انجام پروژه های گازی استان، اظهار داشت : گازرسانی به شهرهای کاکی و خورموج از پیشرفت مطلوبی برخوردار بوده است .

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر پیشرفت فیزیکی فاز اول عملیات گازرسانی به شهرهای کاکی و خورموج را به ترتیب 100 و 95 درصد عنوان کرد، گفت: جهت گازرسانی به شهر کاکی مبلغی در حدود دو میلیارد و 900 میلیون ریال و گازرسانی به شهرخورموج نیز حدود هشت میلیارد و 100 میلیون ریال هزینه شده است.

وی لوله گذاری انجام شده جهت گازرسانی به شهرستان خورموج را نیز حدود 26 کیلومتر دانست و اذعان داشت : اجرای شبکه گذاری بخش های باقیمانده شهر خورموج نیز متناسب با بودجه در مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارد .