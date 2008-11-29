انتظامی و فرهت در جشنواره تولیدات حوزه هنری داوری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول ستاد اطلاع‌رسانی جشنواره با اعلام این خبر گفت: این جشنواره در رشته‌های مختلف هنری برگزار می‌شود و هر رشته نیز داوران خاص خود را دارد.

علی قربانی با اشاره به اینکه داوران آثار مراکز استانی کار خود را آغاز کرده‌اند گفت: انتظامی، فرهت، محمدعلی بهمنی، عبدالجبار کاکایی، حمید عجمی، محمدرضا بایرامی، محمدحسین نیرومند و ناصر فیض داوران این جشنواره هستند.

لازم به ذکر است همزمان با جشنواره، از 23 آذرماه آثار برگزیده در سه روز در تالارها، نگارخانه‌ها و تماشاخانه‌های حوزه هنری به نمایش درمی‌آید و برگزیدگان نهایی 25 آذرماه در آئین اختتامیه معرفی و تقدیر می‌شوند.