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۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۴۱

انتظامی و فرهت در جشنواره تولیدات حوزه هنری داوری می کنند

انتظامی و فرهت در جشنواره تولیدات حوزه هنری داوری می کنند

عزت‌الله انتظامی، شاهین فرهت و جمعی از چهره‌های ادبی و هنری ایران دومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری را داوری می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر،  مسئول ستاد اطلاع‌رسانی جشنواره با اعلام این خبر گفت: این جشنواره در رشته‌های مختلف هنری برگزار می‌شود و هر رشته نیز داوران خاص خود را دارد.

علی قربانی با اشاره به اینکه داوران آثار مراکز استانی کار خود را آغاز کرده‌اند گفت: انتظامی، فرهت، محمدعلی بهمنی، عبدالجبار کاکایی، حمید عجمی، محمدرضا بایرامی، محمدحسین نیرومند و ناصر فیض داوران این جشنواره هستند.

لازم به ذکر است همزمان با جشنواره، از 23 آذرماه آثار برگزیده در سه روز در تالارها، نگارخانه‌ها و تماشاخانه‌های حوزه هنری به نمایش درمی‌آید و برگزیدگان نهایی 25 آذرماه در آئین اختتامیه معرفی و تقدیر می‌شوند.

کد مطلب 791936

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