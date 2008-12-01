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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۰۶

دوره آموزشی گزینش استانداریهای شمال کشور در گرگان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: دوره آموزشی آشنایی با فرق و مذاهب و اصول و ضوابط گزینش استانداریهای شمال کشور ظهر دوشنبه در استانداری گلستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این همایش که امروز با حضور کارشناسان استانهای گلستان، قزوین، گیلان، مازندران و سمنان برگزار شد محمود عین الله پور نماینده هیئت مرکزی گزینش وزارت کشور، آشنایی هرچه بیشتر مدیران گزینش با ادیان و مذاهب الهی و اسلامی برای شناسایی و جلوگیری از ورود افراد منتسب به این فرق به بدنه دولت را از اهداف برگزاری این دوره اعلام کرد.

وی افزود: برای بررسی نحله‌های انحرافی، آشنایی با افکار آنان و آموزش نشانه ‌شناسی این فرقه ‌ها ضروری است تا این دوره های آموزشی برگزار شود.

وی خاطرنشان کرد: تبیین اصول و ضوابط گزینش و شناسایی فرق و مذاهب گوناگون دو سرفصل مهم است که در این دوره آموزشی مورد توجه قرار می‌گیرد.

به گفته عین الله پور، اکنون فعالیتهای هدفدار الحادی برای انحراف عقاید مردم افزایش یافته و باید هوشیارانه با این موارد برخورد کرد.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری گلستان نیز گفت: برنامه‌ریزی منابع انسانی بسیار مهم است و از این سرمایه باید در جهت حفظ دستاوردهی نظام مقدس اسلامی استفاده شود.

علی اکبر سوخته سرایی افزود: گزینشگران باید اطلاعات خود را به ‌روز نگاه دارند زیرا منابع اسنانی مهمترین محور توسعه است.

وی تاکید کرد: وجود انسان ماهر و توانمند موجب رشد و ترقی سازمان می‌شود و باید در خصوص انتخاب این افراد توجه کافی مبذول شود. 

کد مطلب 793148

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