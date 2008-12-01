دوره آموزشی گزینش استانداریهای شمال کشور در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این همایش که امروز با حضور کارشناسان استانهای گلستان، قزوین، گیلان، مازندران و سمنان برگزار شد محمود عین الله پور نماینده هیئت مرکزی گزینش وزارت کشور، آشنایی هرچه بیشتر مدیران گزینش با ادیان و مذاهب الهی و اسلامی برای شناسایی و جلوگیری از ورود افراد منتسب به این فرق به بدنه دولت را از اهداف برگزاری این دوره اعلام کرد.

وی افزود: برای بررسی نحله‌های انحرافی، آشنایی با افکار آنان و آموزش نشانه ‌شناسی این فرقه ‌ها ضروری است تا این دوره های آموزشی برگزار شود.

وی خاطرنشان کرد: تبیین اصول و ضوابط گزینش و شناسایی فرق و مذاهب گوناگون دو سرفصل مهم است که در این دوره آموزشی مورد توجه قرار می‌گیرد.

به گفته عین الله پور، اکنون فعالیتهای هدفدار الحادی برای انحراف عقاید مردم افزایش یافته و باید هوشیارانه با این موارد برخورد کرد.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری گلستان نیز گفت: برنامه‌ریزی منابع انسانی بسیار مهم است و از این سرمایه باید در جهت حفظ دستاوردهی نظام مقدس اسلامی استفاده شود.

علی اکبر سوخته سرایی افزود: گزینشگران باید اطلاعات خود را به ‌روز نگاه دارند زیرا منابع اسنانی مهمترین محور توسعه است.

وی تاکید کرد: وجود انسان ماهر و توانمند موجب رشد و ترقی سازمان می‌شود و باید در خصوص انتخاب این افراد توجه کافی مبذول شود.