مشارکت زائران در اداره امور اجرایی حج افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی خاکسار قهرودی در همایش روحانیون کاروانها در مکه مکرمه افزود: نتیجه نظرخواهی از زائران در سال قبل نشان می دهد که آنها علاقمند به کاهش مدت سفر نیستند و 85 درصد موافق زمان آن هستند ضمن اینکه امکان کاهش سفر به دلیل محدودیتهای پروازی وجود ندارد.

معاون امور روحانیون بعثه مقام معظم رهبری در این همایش از برگزاری مراسم یادبود خادمان ضیوف الرحمان در شب 12 ذی الحجه در منا خبر داد.

حجت الاسلام عبدالفتاح نواب گفت: در این مراسم یاد و خاطره 14 نفر از روحانیون کاروانها که در یک سال گذشته دار فانی را وداع گفته اند گرامی داشته می شود.

وی همچنین از روحانیون خواست علاوه بر تبیین و تشریح مناسک حج برای زائران، مباحث اسرار و معارف حج و تاریخ اسلام را نیز بیان کنند.

نواب افزود: خوب است روحانیون کاروانها فرصت بیشتری به معین و معینه ها برای خدمت رسانی به زائران بیت الله الحرام بدهند.

معاون آموزش و پژوهش بعثه مقام معظم رهبری نیز در این همایش گفت: شوراهای برتر فرهنگی کاروانهای اعزامی به حج پس از اتمام مناسک در ایران ارزیابی و معرفی خواهند شد.

سید علی قاضی عسکرافزود: با موافقت رئیس سازمان حج و زیارت مبلغ 700 ریال علاوه بر اعتبار قبلی برای انجام امور فوق برنامه و فرهنگی در اختیار کاروانها قرار می گیرد.