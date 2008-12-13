12 هزار لیتر سوخت قاچاق در شهریار کشف شد

عبدالرضا خیرخواهان در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: طی یک ماهه گذشته 14 طرح پاکسازی در سطح شهرستان با همت و حمایت شورای شهرستان و معاونان اجرا شده است.

وی افزود: طی این مدت 22 هزار و 700 لیتر انواع مشروبات الکلی در شهرستان کشف شد که از این میزان 15 هزار و 700 لیتر مشروبات خارجی و هفت هزار لیتر مشروبات دست ساز بودند.

این مسئول خاطرنشان کرد: طی یک ماهه گذشته 35 کیلوگرم انواع مواد مخدر در شهرهای مختلف شهرستان شهریار کشف شد و افراد پس از شناسایی تحویل مراجع قضایی شدند.

خیرخواهان بیان داشت: در این راستا چهار قبضه سلاح با فشنگهای مربوطه کشف و ضبط شد.

جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان شهریار اعلام کرد: در این مدت همچنین دو هزار و 73 دستگاه خودرو، هزار و 905 دستگاه موتورسیکلت، 35 هزار CD غیرمجاز و مبتذل و هزار و 400 دستگاه ریسیور ماهواره و تجهیزات آن نیز کشف و ضبط شد.

وی یادآور شد: در شهرستان شهریار هشت نفر از ارازل و اوباش به نام که برای شهروندان شهریاری ایجاد رعب و وحشت کرده بودند با تلاش ماموران نیروی انتظامی شهرستان دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

این مسئول عنوان کرد: همچنین دو هزار و 107 نفر از مزاحمین خیابانی، 573 نفر از اتباع بیگانه، 34 فرد بدحجاب نیز دستگیر شدند.